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Quake Champions'ın Beta Tarihi Açıklandı

Quake champions indir

Oyuncuların dört gözle beklediği oyunların başında gelen Quake Champions'un beta tarihi, bugün Bethesda tarafından gönderilen elektronik postalarda açığa çıktı.

İlk olarak 1996 yılında piyasaya sürülen Quake, hızlı yapısı ile FPS türüne bambaşka bir bakış açısı getirmeyi başarmıştı. Her oyunuyla bizleri heyecanlandırmayı başaran serinin yeni oyunu, E3 konferansı sırasında duyurulmuş ve bir de video paylaşılmıştı. Videonun ardından daha başka bilgileri de edindiğimiz, oyun hakkında en merak edilen sorulardan bir tanesi de bugün cevaplandı. 

Overwatch gibi rekabetçi shooter oyunları arasında yükselmeyi ve kendisine yer edinmeyi amaçlayan Quake Champions, ücretsiz olmasıyla ibreyi kendisine doğru döndürmüştü. Daha doğrusu oyunun belirli bir kısmının herkese açık olacağı; ancak beliri karakterleri vb. şeyleri satın almak için ödeme yapılması gerekeceği söylenmişti. Hem amatör hem de profesyonel seviyede e-Spor organizasyonlarının destekleneceğinin de belirtildiği oyunun beta tarihleri belli oldu.

Seçili oyuncuların alınacağı beta sürecinin 6 Nisan itibarıyla başlayacağı söylendi. Beta sürecinin ne kadar olacağı, açık beta sürecine girip girilmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Oyunun da bu tarihin üzerinden çok geçmeden piyasaya çıkması bekleniliyor. 

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Quake Champions Ücretsiz Olacak!

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Yazar: - 30.03.2017

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