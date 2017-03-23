Qualcomm, Samsung'un Kendi İşlemcilerini Satmasını Engelliyor

İddialara göre; Snapdragon işlemcileri üreten sektörün tartışılmaz şekilde lideri Qualcomm, Samsung’un kendi ürettiği Exynos serisi işlemcileri başkalarına satmasını engelliyormuş.

Samsung’un Snapdragon işlemcilerle benzer hatta daha iyi performans alması için geliştirdiği mobil işlemcisi Exynos’lar, başka telefon üreticileri tarafından kullanılamıyor. Güney Koreli telefon üreticisi bu işlemcileri Galaxy S serisi kendi telefonlarında tercih etse bile, hala bazı modellerinde Snapdragon kullanmaya devam ediyor.

Performansları Snapdragon’lar ile eş değer olan kimi zaman onları bile geçebilen Exynos’ların -Çinli üretici Meizu hariç- diğer telefon üreticileri tarafından kullanılmaması, bugüne kadar merak uyandırıyordu. Bu sorunun cevabı ise Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapor ile ortaya çıktı. Komisyon tarafından yayınlanan raporda, Qualcomm’un çeşitli patent ihlallerini gerekçe göstererek, Exynos işlemcilerin LG, Huawei ve ya Xiaomi gibi diğer üreticilere satılmasını engellediği söylendi.

Geçtiğimiz aralık ayında Kore Adil Ticaret Komisyonu, Qualcomm’u rekabet ortamını bozduğu gerekçesiyle 865 milyon dolarlık bir cezaya çarptırmış ve Qualcomm, bu cezanın çok yüksek olması sebebiyle karara itiraz etmiş ve şirketin yasalara uygun hareket ettiğini söylemişti.

Bu yılın başında da Apple, Qualcomm’u telif hakları için çok fazla ücret istemesi sebebiyle şirketi şikayet etmiş, Cupertino da Qualcomm sebebiyle yaşadığı zararlar sebebiyle 1 milyar dolarlık dava açmıştı. Qualcomm’un, Samsung’un kendi işlemcilerini satmasını engellemesi sebebiyle başka bir davayla karşı karşıya kalması da gündemde.

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