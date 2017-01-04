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Qualcomm Snapdragon 835 İşlemcinin Detayları Belli Oldu

Qualcomm Snapdragon 835 İşlemcinin Detayları Belli Oldu

2017'de birçok firma amiral gemisi niteliğindeki yeni akıllı telefonlarını tanıtacak ve bu amiral gemilerinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 835 işlemci kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 835'i geçtiğimiz Kasım ayında duyurmuş olsa da bu işlemciyle ilgili detaylı bilgi paylaşmamıştı. Hatta bu işlemcinin kaç çekirdeğe sahip olacağı bile belirtilmemişti. İnternete Snapdragon 835 ile ilgili birkaç bilgi sızmış olsa da bu bilgiler resmi bilgiler olmadığı için güvenilir değillerdi. Nihayet Qualcomm, Snapdragon 835 işlemcisinin teknik detaylarını dünyayla paylaştı.

Dünyanın 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş ilk işlemcisi olan Snapdragon 835 buna bağlı olarak daha az güç tüketip daha yüksek performans verecek. Hatırlanacağı üzere Qualcomm'un mevcut amiral gemilerinde kullanılan yüksek performanslı mobil işlemcisi Snadragon 820, 4 çekirdekliydi. Snapdragon 835'te dikkat çeken en büyük yenilik işlemcinin 8 çekirdeğe sahip olması. Bu çekirdeklerden 4 tanesi yüksek performans ile çalışırken geri kalan 4'ü güç tasarrufu için iş yükü düşük işlemlerde devreye girecek. Yüksek performansı çekirdekler 2.45 GHz hızında çalışıyor, düşük performanslı olanlar ise 1.9 GHz hızına sahip. Qualcomm, yeni işlemcisinin Snapdragon 820'ye göre %20 daha hızlı ve güç tüketimi açısından %25 daha verimli olduğunu iddia ediyor.

Snapdragon 835 işlemci Adreno 540 grafik işlemci ile birlikte geliyor. Bu işlemci de bir önceki nesil olan Adreno 530'a göre %25 daha yüksek performans verebilmekte. Snapdragon 835'in diğer detayları şu şekilde:

Qualcomm Snapdragon 835 İşlemcinin Detayları Belli Oldu

Snapdragon 835, Bluetooth 5 desteğiyle geliyor, bu da Snapdragon 835 kullanan yeni amiral gemilerinde bu özellikten faydalanabileceğimiz anlamına geliyor. Qualcomm Quick Charge 4.0 özelliğine sahip yeni işlemci, bu özelliğin bir önceki versiyonuna sahip işlemcilerden %20 daha kısa şarj süresi sunuyor.

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Yazar: - 04.01.2017

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