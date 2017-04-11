Qualcomm'dan Apple'a Önemli İthamlar

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın Qualcomm için açtığı milyar dolarlık davanın ardından harekete geçen şirket, Apple'a bir tür karşı dava açtı ve davanın temelini iPhone 7'lerde kullanılan çiplere odaklandırdı.

Ocak ayında Apple'ın Qualcomm'a karşı bir milyar dolarlık dava açtığı okumuştuk. O dönemde üst üste milyar dolarlık davalarla karşı karşıya kalan Qualcomm, uzun süredir aranılan cevabı bugün verdi. Açılan davaya cevabını Cevaplar ve Karşı İddialar başlığı altında Kaliforniya'daki mahkemeye iletti. Bununla da yetinmeyen şirket bütün bu cevapları 139 sayfalık PDF dosyasıyla herkesin bilgisine sundu. Bu belgelerde Qualcomm'un en önemli iddiası; Apple'ın Qualcomm tarafından üretilen çiplerin performanslarını bilerek tam anlamıyla kullanmaması.

Qualcomm tarafından geliştirilen çiplerin performanslarını en üst seviyede kullanmayarak, kullanıcılarını da bu yönde mağdur ettiğinin altını çizen şirket, böylesine bir seçim yapılmasının sebebini ise Intel olarak gösterdi. Qualcomm'un iddiasına göre; Apple, bu çipleri performanslarının biraz aşağısında çalıştırarak, Intel tarafından üretilen çiplerle aynı seviyeye getiriyor ve Intel'in pazarda kayıp yaşamasını engelliyor.

Bu bilgiyi Apple'ın müşterilerinden de sakladığını söyleyen şirket, dosyada Qualcomm kullanan iPhone'lar ile Intel kullananlar iPhone'lar arasındaki performans farklarını göstererek, hangi telefonların daha iyi olduğunu belirttiği bir başlığa da yer verdi. Dahası Qualcomm kullanan iPhone'ların daha iyi performans verdiğine dair bilgilerin asla kullanıcılarla paylaşmaması gerektiğini söyleyen Apple'ın bu konuda açıklama yapmaması için Qualcomm'u tehdit ettiği de belirtiliyor.

Dava dosyasındaki diğer şikayetlerde, Apple'ın Qualcomm ile anlaşmalar ve müzakereleri ihlal ettiği, bazı pazardaki gerçekleri yanlış göstererek şirkete yapılan saldırıları teşvik ettiği ve Qualcomm'un diğer şirketler ile mevcut sözleşmelerine müdahale ettiği iddiaları yer aldı.

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