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Qualcomm'un Yeni Çipi İnternet Hızlarını Uçuracak

qualcomm snapdragon x20

5G teknolojisinin temelleri yavaş yavaş atılırken Qualcomm, yaptığı açıklama ile Snapdragon X20 ismini verdiği yeni LTE modemini duyurdu. Telefonlarda kullanılacak olan bu modemin, fiber internet hızlarının da aşılmasını sağlayacağı söylendi.

Yapılan açıklamaya göre Snapdragon X20, 1.2Gbps hıza kadar destek verecek. Bu hız, şirketin bir önceki modeminden %20 daha yüksek performans gösterirken, Google Fiber hizmetinin sağladığı hızdan da çok az daha performanslı. X20, içerisinde bulundurduğu her biri 100Mbps hızı destekleyen 12 farklı veri yoluyla birlikte inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. Bununla birlikte modem 150Mbps upload hızlarını da görebiliyor. 

Qualcomm'un yeni yongası, ABD'deki Citizens Broadband Radio Service tarafından kullanılan özel LTE ağlarına kapı açan 3.5GHz hava sahasını da destekliyor. Ayrıca çift hatlı telefonların nispeten yaygın olduğu Çin'de ve diğer ülkelerde yüksek kaliteli LTE telefon görüşmelerinin gerçekleştirilmesini de sağlıyor. 

Fakat bu modeme sahip telefonları kullanmak için biraz daha beklemeniz gerecek. Snapdragon X20'nin ilk örnekleri telefon üreticilerine gönderilse de bunların seri üretime geçmiş telefonlarda kullanılmasını görmek için 2018 yılına kadar bekleyeceğiz. 

Tüm bunların dışında 5G ile birlikte 1.2Gbps hızlara hemen ulaşacağımızı da düşünmemek lazım. Bu hızı görmek için baz istasyonlarına çok yakın olmak, internet sağlayıcısının bölgede bu hıza destek vermesi vb. ön koşullar da gerekiyor. Yine de böylesine hızlarla internete bağlanabiliyor olma fikri bile güzel!

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Yazar: - 21.02.2017

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