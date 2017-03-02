Qualification of Hero eğer eskiden oynadığınız Mario gibi klasik platform oyunlarını oynamayı özlediyseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir platform oyunu ve aksiyon oyunu karışımı olan Qualification of Hero'da prensesleri kurtarmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız bu iş için karanlık zindanlara dalıyor ve canvarlarla yüzleşiyor. Ziyaret ettiğimiz zindanlarda ölümcül tuzaklar da karşımıza çıkmakta. Bu nedenle hem düşmanlarımıza hem de çevremizdeki tuzaklara dikkat ederek yol almamız gerekiyor.

Qualification of Hero'nun hikayesi boyunca ilerleyebilmek için oyundaki bulmacaları çözmemiz ve çeşitli mini oyunları tamamlamamız da gerekiyor. Ayrıca oyunda bölüm sonu canavarı savaşları da yer alıyor.

Qualification of Hero'daki bulmacaların ve engellerin oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Bazen fizik kurallarını dikkate alarak tuzakları atlatmamız gerekiyor. Ayrıca su altında da yol alabiliyoruz. Oyunun 16 bit grafikleri bize retro oyunları anımsatıyor.