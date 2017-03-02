Qualification of Hero
Qualification of Hero'da hem ölümcül tuzaklarla mücadele ediyor, hem de canavarlarla savaşıyoruz
Qualification of Hero oyunculara sürükleyici bir hikaye sunan ve bize eskiden oynadığımız oyunları hatırlatan bir mobil platform oyunu olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlara ve iPad tabletlere ücretsiz olarak indirilip oynanabilen bir oyun olan Qualification of Hero'da karanlık zindanlara dalan bir kahramanı kontrol ediyoruz. Kahramanımızın yaşadığı krallığın hükümdarı ruhunu şeytana teslim ediyor. İblisler krallığı istila ediyorlar ve prensesleri kaçırıyorlar. Kahramanımız da prensesleri kurtarabilmek için iblislerin peşine düşüyor. Fakat iblislerin saklandığı zindanlar ölümcül tuzaklarla dolu olduğu için kahramanımız bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
2 boyutlu grafiklere sahip olan Qualification of Hero'da ekranda yatay olarak ilerleyerek boşlukların ve tuzakların üzerinden atlıyor, bulmacaları çözüyor ve karşımıza çıkan mini oyunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bunların yanısıra karşımıza heyecan dolu bölüm sonu canavarları da çıkıyor. Bu savaşlarda özel taktikler izlememiz gerekiyor.
Qualification of Hero'da fizik tabanlı bulmacalara da yer verilmekte. Oyunun güzel göründüğü söylenebilir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- indifunLab
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