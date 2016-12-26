İlginç bir beceri oyunu olan Quantum Lake oldukça ilginizi çekecek. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Quantum Lake oyunu, radyo dalgalarından kaçmanızı ve labirentten çıkmanızı amaçlıyor.

Gelecek yıllara bizi şimdiden ulaştıran Quantum Lake, labirentten çıkmanızı amaçlıyor. Oyundaki labirentten çıkışı bulmak neredeyse imkansız. Fakat siz kendi teorileriniz ile birlikte bu işlemi başarıyla yapabilirsiniz.

Oyun boyunca radyo dalgalarından kaçmalı ve yemleri toplamalısınız. Eğer labirentten çıkmayı başarırsanız topladığınız yem kadar puan alacaksınız. Her yeni bölümünde farklı bir heyecan barındıran Quantum Lake, yeni bölümlere ulaşıldıkça daha fazla zorlaşmakta.

Muhteşem grafiklere ve etkileyici ses efektlerine sahip olan Quantum Lake oyundaki labirent ile ne kadar mücadele edebilirsiniz? Hemen şimdi Quantum Lake oyununu indirin ve zorlu labirentlerden kurtulmaya çalışın. Unutmayın oyun boyunca labirentlerden çıkmanız ve yemleri biriktirmeniz lazım.

Quantum Lake oyununun özellikleri: