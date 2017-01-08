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Quantum Magic
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Quantum Magic

Quantum Magic İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Quantum Magic
Quantum Magic
Quantum Magic
Quantum Magic
Quantum Magic
Quantum Magic

Quantum Magic ile roketi kullanarak kötü karakterlere ulaşmaya çalışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 21 dakika önce

Kötü insanlar yine iş başında. Dünyanıza saldıran kötü insanlardan kurtulmak zorundasınız. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Quantum Magic, size kahraman olma fırsatı tanıyor. Yalnız bu oyunda kahramanlık yapmak hiç kolay değil.

Quantum Magic oyununda bir rokete sahipsiniz. Size verilen roketle birilikte uzun bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Yalnız öylesine değil gerçekten de hazır olun! Quantum Magic oyununda yol boyunca sizi daha önce görmediğiniz tehlikeler bekliyor olacak. Bu tehlikelerin dışında zorlu yollardan bir roket ile geçmeye çalışacaksınız. Oldukça yüksek hızlara ulaşabilen roketi kontrol etmek hiç kolay değil. Daralan ve yer değiştiren yolları ancak düşük hızla geçebilirsiniz.

Quantum Magic oyununda roketin kontrollerini ekrana dokunarak yapıyorsunuz. Roketi düz ilerletmek için ekrana iki taraftan baskı uygulamalı ve roketi düzeltmelisiniz. Daha sonra zaten roket yol ilerledikçe hızlanacak.

Oldukça keyifli bir oyun olan Quantum Magic'i hemen şimdi indirebilir ve boş zamanlarınızda oldukça fazla eğlenebilirsiniz. Quantum Magic'in muhteşem grafikleri ve stresi alan ses efektleriyle birlikte “boş zamanlarımda hiç böyle mutlu hissetmemiştim” diyeceksiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Fang's Lab
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