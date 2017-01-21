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Quartz
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Quartz

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Editör Puanı: 4/5
4
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz

Haberleri konuşarak öğrenebilir ve tüm detaylardan haberdar olabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Gündelik haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız Quartz uygulamasıyla bu derdiniz sona eriyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz Quartz, işlevsel ve kullanımı kolay bir haber alma uygulamasıdır.

Dünyada olup bitenlerden anında haberdar olmanızı sağlayan Quartz, ilgi alanlarınıza göre haberleri analiz ediyor ve bildirim olarak size iletiyor. Konuşur gibi haberleri öğrenebileceğiniz Quartz, gelişmiş sistemleri ve özellikleriyle kullanıcı dostudur. Mesaj atabilen, fotoğraf yollayabilen Quartz ile ilgilendiğiniz haberleri kaçırmıyorsunuz. Birkaç dakika içerisinde olup bitenleri öğrenmenizi sağlayan Quartz'ı metroda, otobüste, asansörde ve beklemeniz gereken her yerde kullanabilirsiniz. 

Oldukça basit bir şekilde işleyen Quartz, ilgi çekici konsepti ve kullanışlı arayüzü ile sizleri bilgilendirirken eğlendiriyor. Basit bir kullanıma sahip olan uygulamada tercihlerinizi belirleyebiliyor ve bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz.

Quartz uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Quartz Media LLC
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