Quartz(iOS)
Önemli haberleri anında öğrenebilir ve sürekli gündemde kalabilirsiniz
Quartz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir haber alma uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor. İşlevsel özelliklere ve kolay bir arayüze sahip olan uygulama ile ilgilendiğiniz haberleri anında öğrenebiliyorsunuz.
Kişiselleştirilebilir bir haber uygulaması olarak hizmet sunan Quartz, ilgi alanlarınıza göre haberleri bildirim olarak size yolluyor ve olup bitenlerden haberdar olmanızı sağlıyor. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama haberleri GIF, resim ve mesaj olarak sizlere iletebiliyor. Uygulamayı ilk kez indirdiğinizde tercihlerinizi ve ilgi alanlarınızı ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında ise uygulama sizin kapsmınıza girebilecek haberleri anında size yolluyor. Tüm haberleri anında takip edebileceğiniz Quartz ile metroda, otobüste ya da arabada geçen boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz.
Basit bir şekilde işleyen Quartz, kullanışlı arayüzü ile sizleri bilgilendirirken eğlendiriyor.
Quartz uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve sonrası
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Quartz Eski Sürümleri
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