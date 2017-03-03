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Rabbids Crazy Rush
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Rabbids Crazy Rush

(Android)
Rabbids Crazy Rush İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush

Aya ulaşmaya çalışan çılgın tavşanları kontrol ediyorsunuz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Rabbids Crazy Rush, Ubisoft’un sonsuz koşu oyunu severlere hazırladığı ücretsiz Android oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere çılgın tavşanları kontrol ediyorsunuz. Aya ulaşma planları yapan tavşanlarla uzun bir maceraya atılıyorsunuz.

Mobil platformda en çok oynanan oyunlardan sonsuz koşu. Bu halkaya son katılan popüler isim Ubisoft oluyor. Rengarenk, yüksek kalitede grafikler sunan hızlı tempolu oyun, benzerlerinden çok ta farklı oynanış sunmuyor. Genellikle engelleri zıplayarak geçiyorsunuz. Arada yükseltilebilir ev yapımı araçlara binip şov yapıyorsunuz. Bazen de şekilli hareketler yapmanızı isteyen görevlere katılıyorsunuz.

Bir harita üzerinden ilerlediğiniz oyunda tavşanların görünümlerini değiştirme, yeteneklerini geliştirme şansına sahipsiniz. Bisiklet sürücüsü, ninja, kaptan, motosiklet çetesi, rugby oyuncusu, Vikingler, demir adam ve daha pek çok kostüm mevcut. Her kostümün farklı bir güç verdiğini, olağanüstü yeteneğinizi açığa çıkardığını belirteyim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
UbiSoft Entertainment
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