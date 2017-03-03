Rabbids Crazy Rush, Ubisoft’un imzasını taşımasıyla mobil platformda öne çıkıyor. Sonsuz koşu türünde hazırlanan oyunda çılgın fikirleri olan sevimli tavşanları yönetiyoruz. Aya ulaşma düşüncesinde olan tavşanların önüne birçok engel çıkıyor haliyle engelleri aşmalarında yardımcı oluyoruz.

Rayman, Smurfs, Trials Frontier, Assassin’s Creed ve daha pek çok popüler mobil oyunun geliştiricisi Ubisoft, bu sefer karşımıza sonsuz koşu oyunu ile çıkıyor. Oyunun simgesinden ve adından anlayacağınız üzere özel yeteneklere sahip, normal bir tavşandan çok farklı tavşanları kontrol ediyoruz. Koşma, zıplama, sürme, kayma… her türlü hareketi yapabilen, gerektiğinde de uçakla uçabilen sevimli dostlarımızla uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyun boyunca birçok farklı yer görüyoruz.

Rabbids Crazy Rush Özellikleri: