Rabbids Crazy Rush(iOS)
Ubisoft, sonsuz koşu oyunu ile karşımıza çıkıyor.
Rabbids Crazy Rush, Ubisoft’un imzasını taşımasıyla mobil platformda öne çıkıyor. Sonsuz koşu türünde hazırlanan oyunda çılgın fikirleri olan sevimli tavşanları yönetiyoruz. Aya ulaşma düşüncesinde olan tavşanların önüne birçok engel çıkıyor haliyle engelleri aşmalarında yardımcı oluyoruz.
Rayman, Smurfs, Trials Frontier, Assassin’s Creed ve daha pek çok popüler mobil oyunun geliştiricisi Ubisoft, bu sefer karşımıza sonsuz koşu oyunu ile çıkıyor. Oyunun simgesinden ve adından anlayacağınız üzere özel yeteneklere sahip, normal bir tavşandan çok farklı tavşanları kontrol ediyoruz. Koşma, zıplama, sürme, kayma… her türlü hareketi yapabilen, gerektiğinde de uçakla uçabilen sevimli dostlarımızla uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyun boyunca birçok farklı yer görüyoruz.
Rabbids Crazy Rush Özellikleri:
- Bu tavşanlar çok yetenekli. Artistik, birbirinden zorlu hareketler yapabiliyorlar.
- Sadece zıplamak, koşmak, kaymakla kalmıyorlar; ev yapımı araçları kullanabiliyorlar.
- Ninja, bisiklet sürücüsü, motosiklet çetesi, rugby oyuncusu… Türlü kılığa girebiliyorlar.
- Belki arkadaşlarınızla birlikte oynayamıyorsunuz ancak puan yarışına girebiliyorsunuz.
- Zorlu görevler sizleri bekliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ubisoft
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Rabbids Crazy Rush Eski Sürümleri
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- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı