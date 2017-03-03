?     Geri Bildirim
Rabbids Crazy Rush
TamindirMobilOyunlarAksiyonRabbids Crazy Rush - IPhone Ve IPad İçin Koşu Oyunu

Rabbids Crazy Rush

(iOS)
Rabbids Crazy Rush İndir Hemen İndir

202 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush
Rabbids Crazy Rush

Ubisoft, sonsuz koşu oyunu ile karşımıza çıkıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 22 dakika önce

Rabbids Crazy Rush, Ubisoft’un imzasını taşımasıyla mobil platformda öne çıkıyor. Sonsuz koşu türünde hazırlanan oyunda çılgın fikirleri olan sevimli tavşanları yönetiyoruz. Aya ulaşma düşüncesinde olan tavşanların önüne birçok engel çıkıyor haliyle engelleri aşmalarında yardımcı oluyoruz.

Rayman, Smurfs, Trials Frontier, Assassin’s Creed ve daha pek çok popüler mobil oyunun geliştiricisi Ubisoft, bu sefer karşımıza sonsuz koşu oyunu ile çıkıyor. Oyunun simgesinden ve adından anlayacağınız üzere özel yeteneklere sahip, normal bir tavşandan çok farklı tavşanları kontrol ediyoruz. Koşma, zıplama, sürme, kayma… her türlü hareketi yapabilen, gerektiğinde de uçakla uçabilen sevimli dostlarımızla uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyun boyunca birçok farklı yer görüyoruz.

Rabbids Crazy Rush Özellikleri:

  • Bu tavşanlar çok yetenekli. Artistik, birbirinden zorlu hareketler yapabiliyorlar.
  • Sadece zıplamak, koşmak, kaymakla kalmıyorlar; ev yapımı araçları kullanabiliyorlar.
  • Ninja, bisiklet sürücüsü, motosiklet çetesi, rugby oyuncusu… Türlü kılığa girebiliyorlar.
  • Belki arkadaşlarınızla birlikte oynayamıyorsunuz ancak puan yarışına girebiliyorsunuz.
  • Zorlu görevler sizleri bekliyor.

Rabbids Crazy Rush için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Ubisoft
Rabbids Crazy Rush QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  2. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  3. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Rabbids Crazy Rush Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster