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Racing Time
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Racing Time

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Racing Time
Racing Time
Racing Time
Racing Time
Racing Time

Racing Time'da yüksek hız ve güzel arabalar bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Racing Time eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz size aradığınız eğlenceyi sunabilen bir mobil yarış oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Racing Time'da çılgın bir yarış tecrübesi bizi bekliyor. Oyunda temel olarak sokak yarışlarına katılıyoruz ve rakiplerimizi geride bırakarak görevleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Racing Time'da bize birçok farklı araç seçeneği sunuluyor. Bu araçların kilidini yarışları kazanarak toplayacağımız parayla açabilmekteyiz. Araçlarımızla keskin virajları alabilmek için drift yapmamız ve biraz lastik yakmamız da gerekiyor. Ayrıca oyunda yer alan nitro ile kısa süreliğine süper hızlara çıkabilmekteyiz. Yarış pistlerine yerleştirilen rampalardan yapacağımız atlayışlar oyundaki heyecanı artırmakta.

Racing Time'da bir yandan yarışıp diğer yandan yol üstündeki yıldızları toplayarak daha iyi yarış sonuçları elde edebilirsiniz. Oyunun grafikleri oldukça güzel görünüyor. Oyunda araba planlarını toplayarak yeni arabalar inşa edeblir ya da sahip olduğunuz arabaları geliştirebilirsiniz.

Racing Time içinde farklı oyun modları bulunmakta. Oyunu dilerseniz dokunmatik kontrollerle, dilerseniz mobil cihazınızın hareket sensörleri yardımıyla oynayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
6
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
mobirix
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