Racing Xtreme, adından tahmin edeceğiniz üzere klasik arabalar yerine 4x4, SUV, buggy, jeep gibi zorlu koşullara uygun araçları kullanabildiğimiz bir mobil yarış oyunu. Sadece Android platformuna çıkış yapan oyunun grafik kalitesine baktığımızda ücretsiz indirilip oynanabilir olması ise şaşırtıcı.

Tüm Android telefon ve tabletlerde akıcı oynanış sunan Racing Xtreme, post apokaliptik dünyanın kapılarını aralıyor. Xtreme yarış oyunlarında gördüğümüz tüm araçları lisanslı olarak bünyesinde barındıran üst seviye yarış oyununda günlük yarışlar, boss karşılaşmaları, hızlı yarış gibi farklı modlar yer alıyor. Yarışlarda elde ettiğimiz başarıya oranla aracımızın parçalarını yenileyebiliyor, dış görünümü değiştirebiliyor veya yepyeni bir araç satın alabiliyoruz.

7 sınıftan 30 post apokaliptik araçla drag yarışlarına katıldığımız oyunda hangi modu seçersek seçelim yarış şekli değişmiyor. Değişen tek şey kazandığımız ödüller oluyor. Bu noktada Racing Xtreme’in diğer drag yarışlarından tek farkının araba ve pist olduğunu söylemek gerek. Oynanış tarafında klasik olarak en iyi kalkışı yapıp doğru zamanda vites atarak, ara ara nitro ile coşturarak rakibimizi geride bırakmaya çalışıyoruz.