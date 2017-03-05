Radio Capital, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir radyo uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Canlı müzik dinleme imkanı sunan uygulama ile müzik dinlemekten ötesini yapabiliyorsunuz.

DJ'lerle ile etkileşime girebileceğiniz ve dilediğiniz tarz müziği dinleyebileceğiniz bir uygulama olarak karşımıza çıkan Radio Capital, kolay kullanımıyla dikkat çekiyor. Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulama ile hem müzik dinleyebiliyor hemde DJ'ler ile sohbet edebiliyorsunuz. Dilediğiniz radyo programını dinleyebiliyor ve zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Sahip olduğu onlarca kanal ile kullanıcılarına hizmet eden Radio Capital, bildirim sistemiyle de güncel trendler hakkında haberler sunuyor. Basit bir kullanıma ve eğlenceli kanallara sahip olan Radio Capital'ı sakın kaçırmayın.

Müzik severlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama olan Radio Capital ile aynı zamanda video klipleri de izleyebiliyorsunuz. En iyi müziği dinletmek için onlarca farklı kanala sahip olan Radio Capital uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Radio Capital uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.