Radio Capital(iOS)
Dilediğiniz an müzik dinleyebiliyor ve zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz
Radio Capital, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir radyo uygulamasıdır. Müzik dinlemekten daha fazlasını sunan uygulama ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.
Klasik radyo uygulamalarından farklı olarak video klip izleme ve sohbet edebilme özelliklerine sahip olan Radio Capital, kolay arayüzü ve işlevsel özellikleriyle dikkatimizi çekiyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama ile dilediğiniz an müzik dinleyebiliyor ve DJ'lerle etkileşime girerek ses ve görüntü yollayabiliyorsunuz. Dilediğiniz radyo programını da dinlemenize imkan sağlayan uygulama ile güncel trendlerde de anlık olarak haberiniz olabiliyor. Eğer müzik dinlemekten zevk alıyorsanız Radio Capital uygulamasını mutlaka denemelisiniz.
Bildirim sistemine de sahip olan uygulama, dizi daima haberdar ediyor ve böylece güncel trendleri kaçırmıyorsunuz. Video klip izleme imkanı da sunan Radio Capital ile müzik dinlemekten daha fazlasını gerçekleştirebiliyorsunuz. En iyi müziği dinlemek için Radio Capital'ı sakın kaçırmayın.
Radio Capital uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
- Üretici:
- Gruppo Editoriale L’Espresso
Ses ve Müzik Popülerleri
- TubidyiPhone ve iPad İçin Müzik Dinleme Uygulaması
- TRT Çocuk Bizim NinnileriPhone ve iPad için Ninni Uygulaması
- Free Music DownloaderiPhone ve iPad için Ücretsiz Müzik İndirme Uygulaması
- Radyo KulesiiPhone ve iPad İçin Türkçe Radyo Kanalları Uygulaması
- My MixtapeziPhone ve iPad için Müzik Uygulaması
Radio Capital Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı