Radio Capital, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir radyo uygulamasıdır. Müzik dinlemekten daha fazlasını sunan uygulama ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Klasik radyo uygulamalarından farklı olarak video klip izleme ve sohbet edebilme özelliklerine sahip olan Radio Capital, kolay arayüzü ve işlevsel özellikleriyle dikkatimizi çekiyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama ile dilediğiniz an müzik dinleyebiliyor ve DJ'lerle etkileşime girerek ses ve görüntü yollayabiliyorsunuz. Dilediğiniz radyo programını da dinlemenize imkan sağlayan uygulama ile güncel trendlerde de anlık olarak haberiniz olabiliyor. Eğer müzik dinlemekten zevk alıyorsanız Radio Capital uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Bildirim sistemine de sahip olan uygulama, dizi daima haberdar ediyor ve böylece güncel trendleri kaçırmıyorsunuz. Video klip izleme imkanı da sunan Radio Capital ile müzik dinlemekten daha fazlasını gerçekleştirebiliyorsunuz. En iyi müziği dinlemek için Radio Capital'ı sakın kaçırmayın.

Radio Capital uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.