?     Geri Bildirim
Radio Capital
TamindirMobilSes Ve MüzikRadio Capital - IOS Için Radyo Uygulaması

Radio Capital

(iOS)
Radio Capital İndir Hemen İndir

19 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Radio Capital
Radio Capital
Radio Capital
Radio Capital
Radio Capital

Dilediğiniz an müzik dinleyebiliyor ve zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

Radio Capital, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir radyo uygulamasıdır. Müzik dinlemekten daha fazlasını sunan uygulama ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Klasik radyo uygulamalarından farklı olarak video klip izleme ve sohbet edebilme özelliklerine sahip olan Radio Capital, kolay arayüzü ve işlevsel özellikleriyle dikkatimizi çekiyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama ile dilediğiniz an müzik dinleyebiliyor ve DJ'lerle etkileşime girerek ses ve görüntü yollayabiliyorsunuz. Dilediğiniz radyo programını da dinlemenize imkan sağlayan uygulama ile güncel trendlerde de anlık olarak haberiniz olabiliyor. Eğer müzik dinlemekten zevk alıyorsanız Radio Capital uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Bildirim sistemine de sahip olan uygulama, dizi daima haberdar ediyor ve böylece güncel trendleri kaçırmıyorsunuz. Video klip izleme imkanı da sunan Radio Capital ile müzik dinlemekten daha fazlasını gerçekleştirebiliyorsunuz. En iyi müziği dinlemek için Radio Capital'ı sakın kaçırmayın.

Radio Capital uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Radio Capital için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Gruppo Editoriale L’Espresso
Radio Capital QR Kodu Okutarak İndir

Ses ve Müzik Popülerleri

  1. Tubidy
    TubidyiPhone ve iPad İçin Müzik Dinleme Uygulaması
  2. TRT Çocuk Bizim Ninniler
    TRT Çocuk Bizim NinnileriPhone ve iPad için Ninni Uygulaması
  3. Free Music Downloader
    Free Music DownloaderiPhone ve iPad için Ücretsiz Müzik İndirme Uygulaması
  4. Radyo Kulesi
    Radyo KulesiiPhone ve iPad İçin Türkçe Radyo Kanalları Uygulaması
  5. My Mixtapez
    My MixtapeziPhone ve iPad için Müzik Uygulaması

Radio Capital Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster