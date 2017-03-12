İnternet üzerinden anlık radyo dinlemenin önünü açan bir program olan Radyotasyon ile dilediğin an radyo dinleyebiliyorsunuz. Basit ve güçlü bir program olan Radyotasyon ile dilediğin radyoyu istediğin zaman dinleyebiliyorsunuz.

Her türden ve tarzdan radyo kanalına sahip olan Radyotasyon, sürekli olarak güncellenen işlevsel bir radyo uygulamasıdır. Uygulama ile dilediğiniz an, dilediğiniz şekilde radyo dinleyebiliyor ve yüzlerce kanal arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaya kendi isteğinize göre de kanal ekleyebiliyorsunuz. AAC, AAC+, MP3, WMA, WMV ve HLS formatlarına destek sunan Radyotasyon, favori kanallarınızı da kayıt altına alıyor. Minimal boyutları, gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu ayarlarıyla Radyotasyon tüm müzik severlerin bilgisayarlarında olması gereken bir uygulamadır.

Özellikleri;

Hızlı arama

Kanal ekleme

Kolay kullanım

Onlarca kategori

Yüzlerce kanal

Radyotasyon uygulamasını Windows bilgisayararınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.