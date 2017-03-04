Statejik kararlar aralara hayatta kalmaya çalıştığınız harika bir oyun olarak karşımıza çıkan Raft Survival Simulator ile okyanusun ortasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Raft Survival Simulator ile eşsiz saatler geçirebiliyorsunuz.

Medeniyetin olmadığı, insanlığın hiç uğramadığı ve hayatta tutunmanın çok zor olduğu ıssız bir ortamda geçen oyunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda okyanus ortasındaki bir salda gözlerinizi açıyor ve ilerledikçe hayatta kalmak için yeni barınaklar inşa ediyorsunuz. Gelişmiş bir craft sistemine sahip olan oyunda okyanusun tehlikelerine karşı direniyor ve kendinize güvenli bir ortam olıuşturmaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendinize yüzen bir ada inşa ediyorsunuz. Vahşi yaşamı da telefonlarınıza getiren Raft Survival Simulator oyununda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Okyanusun tüm nimetlerini kullanmalı ve hayatta kalmak için tüm gücünüzü sarf etmelisiniz.

Özenle hazırlanmış grafiklere sahip olan oyun, 3 boyutlu sahneleriyle nefes kesiyor. Oldukça gerçekçi bir atmosferde geçen oyunda işiniz bir hayli zor. Yemek pişirebiliyor, balık tutabiliyor, tarın yapabiliyor ve bina inşa edebiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli olan Raft Survival Simulator oyununu mutlaka denemelisiniz.

Raft Survival Simulator oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.