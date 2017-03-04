Raft Survival Simulator(iOS)
Okyanusun ortasında yaşam mücadelesi veriyorsunuz
Raft Survival Simulator, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli bir şekilde karşımıza çıkan Raft Survival Simulator ile yaşam mücadelesi veriyorsunuz.
Okyanusun ortasındaki bir salda başlayan oyunda yaşam mücadelesi veriyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gelişmiş craft sistemine sahip olan oyunda balık tutuyor, bina inşa ediyor, yemek ve yarım yapabiliyorsunuz. Gerçekçi bir ortam sunan oyunda vahşi yaşama adapte olmaya çalışıyor ve kendinize güvenli barakalar inşa etmeye çalışıyorsunuz. Okyanusun tehlikelerine karşı da kendinizi korumalı ve hasar almadan sonuna kadar ilerlemelisiniz. Oyun hayatta kalma oyunu olduğu için alınan kararlar oldukça önemli. Bu nedenle stratejik kararlar almalı ve tüm gücünüzü idareli olark kullanmalısınız.
Tek amacınızın hayatta kalmak olduğu Raft Survival Simulator oyununda gerçekçi sahneler sizleri bekliyor. Gelişmiş sistemlere sahip olan oyunda kendinize harika barakalar inşa edebiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu sahnelerde geçen oyunda işiniz bir hayli zor. Okyanusun tüm zorlukları sizleri bekliyor. Raft Survival Simulator oyununu mutlaka denemelisiniz.
Raft Survival Simulator oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- Mateusz Grabowski
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Raft Survival Simulator Eski Sürümleri
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- Youtube GOYoutube Uygulaması
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