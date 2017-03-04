?     Geri Bildirim
Raft Survival Simulator
TamindirMobilOyunlarStratejiRaft Survival Simulator - IOS Için Hayatta Kalma Oyunu

Raft Survival Simulator

(iOS)
Raft Survival Simulator İndir Hemen İndir

87.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Raft Survival Simulator
Raft Survival Simulator
Raft Survival Simulator
Raft Survival Simulator
Raft Survival Simulator

Okyanusun ortasında yaşam mücadelesi veriyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 dakika önce

Raft Survival Simulator, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli bir şekilde karşımıza çıkan Raft Survival Simulator ile yaşam mücadelesi veriyorsunuz.

Okyanusun ortasındaki bir salda başlayan oyunda yaşam mücadelesi veriyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gelişmiş craft sistemine sahip olan oyunda balık tutuyor, bina inşa ediyor, yemek ve yarım yapabiliyorsunuz. Gerçekçi bir ortam sunan oyunda vahşi yaşama adapte olmaya çalışıyor ve kendinize güvenli barakalar inşa etmeye çalışıyorsunuz. Okyanusun tehlikelerine karşı da kendinizi korumalı ve hasar almadan sonuna kadar ilerlemelisiniz. Oyun hayatta kalma oyunu olduğu için alınan kararlar oldukça önemli. Bu nedenle stratejik kararlar almalı ve tüm gücünüzü idareli olark kullanmalısınız.

Tek amacınızın hayatta kalmak olduğu Raft Survival Simulator oyununda gerçekçi sahneler sizleri bekliyor. Gelişmiş sistemlere sahip olan oyunda kendinize harika barakalar inşa edebiliyorsunuz. Tamamı 3 boyutlu sahnelerde geçen oyunda işiniz bir hayli zor. Okyanusun tüm zorlukları sizleri bekliyor. Raft Survival Simulator oyununu mutlaka denemelisiniz.

Raft Survival Simulator oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Raft Survival Simulator için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Mateusz Grabowski
Raft Survival Simulator QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  2. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  3. Mangala
    MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  4. King of Avalon: Dragon Warfare
    King of Avalon: Dragon WarfareiPhone ve iPad için Online Strateji Oyunu
  5. ROME: Total War
    ROME: Total WariPad için Strateji Oyunu

Raft Survival Simulator Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster