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Rage Against The Zombies
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Rage Against The Zombies

(Android)
Rage Against The Zombies İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies

Rage Against The Zombies'de silahlarımızı konuşturarak zombileri temizlemeye çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Rage Against The Zombies eğer nişan alma yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir zombi oyunu oynamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir FPS oyunu olan Rage Against The Zombies'de kendimizi bir zombi kıyametinin ortasında buluyoruz. Yaşadığımız şehirde ortaya çıkan garip salgın nedeniyle şehrin sakinleri kısa süre içinde yaşayan ölülere dönüşüyor ve sokakları istila ediyorlar. Biz de az sayıda hayatta kalan insanlardan bir tanesi olarak bu kıyametten kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat bu işi gerçekleştirebilmemiz için silahlarımızı kuşanmamız ve bize saldıran zombileri teker teker temizlememiz gerekiyor.

Rage Against The Zombies'de temel olarak siperlerin arkasına saklanıyoruz ve bize yaklaşan zombileri bize erişmeden vurarak durdurmaya çalışıyoruz. Oyunda hastane, sokak ve metro tünelleri gibi farklı mekanlarda geçen bir maceraya katılmaktayız. Zombilerle savaşabilmek için farklı silah seçeneklerini de kullanabiliyoruz. Tabancalar, makinalı tüfekler, pompalı tüfekler, bomba atan silahlar bu silah seçenekleri arasında yer alıyor.

Rage Against The Zombies içinde 3 farklı dünya ve 20 bölüm yer alıyor. Ayrıca güçlü bir bölüm sonu canavarı da sizi bekliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.2 ve üzeri
Üretici:
Wikango
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