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Rage Against The Zombies
TamindirMobilOyunlarAksiyonRage Against The Zombies - IPhone Ve IPad Için Zombi Temalı FPS Oyunu

Rage Against The Zombies

(iOS)
Rage Against The Zombies İndir Hemen İndir

239 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies
Rage Against The Zombies

Nişan alma yeteneklerinize güveniyorsanız Rage Against The Zombies'de zombilere mermi yağdırabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Rage Against The Zombies oyunculara sürükleyici bir macera sunan bir mobil FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir zombi oyunu olan Rage Against The Zombies'de bir zombi kıyametinin içinde kalan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Yaşadığımız şehir, bilinmeyen bir kaynaktan gelen bir biyolojik saldırı sonucu zombi salgınına yakalanıyor ve şehrin sakinlerinin büyük bölümü kısa süre içerisinde zombiye dönüşüyor. Okullar, yollar, hastaneler zombiler tarafından istila edilirken biz hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Rage Against The Zombies'de farklı bölümler yer alıyor. Kimi zaman bir hastanede savaşırken kimi zaman sokaklara iniyor, metro tünellerini temizlemeye çalışıyoruz. Oyunda temel olarak barikatların arkasında durarak bize yaklaşan zombileri zamanında yok etmeye çalışıyoruz. Bu iş için de bize farklı silah türlerini kullanabilme imkanı veriliyor. Dilerseniz tabancayla zombilerin kafalarına nişan alarak onları teker teker yok edebilir, dilerseniz pompalı veya makinalı tüfeklerle daha hızlı bir şekilde önünüzü temizlemeyebilirsiniz.

Rage Against The Zombies'de dikkatli olmanızı gerektiren durumlar da mevcut. Oyunda karşınıza sadece zombiler çıkmıyor, kimi zaman sizi iyileştirmeye çalışan hemşireler de size yaklaşmaya çalışıyor. Bu nedenle ateş ederken iki kere düşünmeniz gerekli.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 4.3 ve üzeri
Üretici:
Wikango
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