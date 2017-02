Rainbow Six Siege Bu Hafta Sonu Ücretsiz!

Ubisoft'un taktiksel operasyonlara katılmamıza imkan tanıyan FPS oyunu Rainbow Six Siege'i ücretsiz oynayıp oyun hakkında fikir edinmek isterseniz düzenlenen yeni kampanyayı kaçırmayın. Ubisoft, yaptığı açıklamayla Rainbow Six Siege'in bu 2 Şubat 2017 Perşembe gününden başlayarak 5 Şubat 2017 Pazar gününe kadar ücretsiz olarak indirilip oynanabileceğini duyurdu. Oyuncuların 5 Şubat Pazar gününden sonra oyunu oynamaya devam edebilmek için oyunu satın almaları gerekecek. Düzenlenen ücretsiz hafta sonu kampanyası sadece PC platformuna da özel değil. Rainbow Six Siege'in PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları da kampanya süresince ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Rainbow Six Siege'in Ubisoft'un yayınladığı oyunlar arasında en iyi kullanıcı yorumları alan oyunlardan biri olduğunu söylemekte fayda var. Ubisoft tarafından yayınlanan birçok farklı oyun grafik kalitesinin düşmesi - downgrade, önemli oyun hataları, optimizasyon sıkıntıları gibi nedenlerden ötürü kötü eleştiriler almıştı. Rainbow Six Siege'de ise bu tür problemlerle karşılaşılmamıştı. Oyunu oynayan oyuncular içerikten memnun kalmış, Rainbow Six Siege'in online oyun modları bir hayli başarılı bulunmuştu.

Hafta sonu ücretsiz olarak oynayacağınız Rainbow Six Siege oyun içindeki bütün modlara ve içeriklere yer verecek; yani herhangi bir kısıtlama olmayacak. Oyunu bu bağlantıyı kullanarak Steam üzerinden indirebileceksiniz:

