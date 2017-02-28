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Rally Run
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Rally Run

Rally Run İndir Hemen İndir

379 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Rally Run
Rally Run
Rally Run
Rally Run

Rally Run'da hızlı ve heyecanlı ralli yarışları bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Rally Run eğer kolayca oyanayabileceğiniz bir yarış oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil oyun.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Rally Run'de rakiplerimizle eşleşiyor, sürüş yeteneklerimizi sergileyerek bitiş çizgisinden ilk geçen araba olmaya çalışıyoruz. Karşımıza çıkan keskin virajları almamız, rakiplerimize çarpmamamız ve yolda kalarak en yüksek hızda ilerlememiz gerekiyor.

Rally Run'ın güzel yönü oldukça kolay kontrollere sahip olması. Oyunu tek dokunuşla oynayabilmeniz mümkün. Bu da Rally Run'i otobüs, metro ve tren yolculukları gibi durumlar için ideal bir oyun yapıyor.

Rally Run'da yarışları kazandıkça yeni araçların kilidini açabiliyor, aracımızı geliştirebiliyoruz. Oyunda 100 civarın yarış pisti yer almakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Games Faction Ltd
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