RAM Fiyatları Artabilir

Önümüzdeki dönemde, muhtemelen 2017'nin ilk çeyreğinden 3. çeyreğine kadar, RAM fiyatlarının artması söz konusu olabilir. Hatırlacağı üzere geçtiğimiz sene DDR4 RAM fiyatları yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle bir miktar yükselmişti. Bu sene de aynı durumla karşılaşacağız gibi görünüyor.

2017 ile birlikte RAM piyasasında arz sıkıntının yaşanacak olmasının sebebi ise akıllı telefon sektörüne bağlanıyor. Samsung, LG ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi yeni amiral gemilerini bu bahar aylarında birer birer tanıtarak satışa sunmaya başlayacaklar. Bu telefonlarda kullanılacak DRAM çiplerinin mevcut üretim kapasitesini zorlayacak olması nedeniyle PC ve dizüstü bilgisayarlar için daha az RAM modülü üretilecek. Sonuçta sınır stokla piyasaya sürülecek DDR4 RAM modülleri daha yüksek fiyatlarla satışa sunulacak.

Kısa bir süre sonra AMD'nin Zen mimarisine sahip Ryzen işlemcisinin satışa sunulacak olduğu ve Kaby Lake işlemcilerin raflarda yer almaya başladığı düşünülürse yeni sistem toplayacakların şu günlerde RAM modüllerini satın almaları mantıklı olabilir.

Bahsettiğimiz RAM fiyat artışı ülkemizdeki dolar kuru artışından bağımsız bir fiyat artışı olacağı için tüketiciler açısından daha büyük etki yaratabilir. Bu durumların varsayımlardan ibaret olduğunu belirtmemizde fayda var. Umarız varsayımlarımız doğru çıkmaz ve RAM fiyatlarında ekstra artış yaşanmaz.

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