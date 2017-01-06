Razer 3 Monitörlü Dizüstü Bilgisayar: Project Valerie

Razer'ın Project Valerie bilgisayarı son zamanlarda görebileceğimiz en ilginç ürünlerden biri. Başlangıçta sizlere ancak bir fütüristik bilimkurgu filminde olabilecek bir dizüstü bilgisayarmış gibi görünebilir ama değil, burada her şey gerçek! Razer'ın mevcut Blade Pro modelini temel alan Project Valerie bilgisayarı, üç adet yerleşik monitörle birlikte geliyor.

NVIDIA'nın Surround View'ı ile 11520x2160 çözünürlüğe kadar çıkabilen, NVIDIA G-Sync teknolojisini kullanan bu üç monitör, 17 inç ve 4K görüntü kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Monitörler otomatik olarak sağa ve sola dağılıyor ve sadece birkaç saniye içinde yerine takılabiliyor.

Bu dizüstü bilgisayarın özelliklerine bakıldığında ise, Project Valerie'nin 32 GB RAM ve NVIDIA GTX 1080'e sahip olacağını biliyoruz. Diğer özelliklerinin de mevcut Razer Blade Pro'nun donanımıyla aynı olacağı konuşuluyor. Ayrıca, sıcaklığın aşırı yüksek olmasını önleyen bir buhar soğutması olacağı da gelen bilgiler arasında diyebilirim.

Project Valerie şimdilik bir konsept bilgisayar ve kendisinden bir tane bulunuyor. Yakın zamanda bir adet satın almayı düşünüyorsanız, biraz daha beklemeniz gerekecek. Çıksa dahi 6 bin dolardan aşağı olması beklenmiyor.

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