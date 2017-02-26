Razer, Blade Stealth Dizüstü Bilgisayarı İçin Harici USB Batarya Geliştirdi

Razer'ın ilk ultrabook'u olma özelliğini taşıyan 12.5 inç'lik boyutta ve 1.25kg ağırlığındaki Blade Stealth'ın piyasaya çıktığı günden bu yana batarya süresi açısından sıkıntılar mevcuttu. Bu yetersiz batarya süresini artırmak için de Razer harici bir usb batarya geliştirdi.

Razer, ilk Blade Stealth modellerine bazı donanım değişiklikleri sonucu -%20 civarında daha fazla pil ömrü katabilmişti. Fakat bu da yetersiz görülünce daha büyük bir geliştirme düşünülmüş ve "Razer Power Bank" ürünü geliştirilmiş. 12.800mAh bir kapasiteye sahip olan bu harici batarya, USB bağlantısı ile Blade Stealth'e bağlanıyor. Bir harici harddisk boyutunda diyebileceğimiz powerbank, alüminyum şık bir kasaya sahip.

Ayrıca bu ürünün 2 adet USB-A bir adet de USB-C portunun bulunuyor olması, yalnızca Blade Stealth için geliştirilmiş olmadığını gösteriyor. Yani bu portlara sahip olan çeşitli akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları da Razer'ın Power Bank'i ile şarj edebilmek mümkün. Bir diğer güzel özellik ise bu cihazın aynı anda 3 cihazı şarj edebiliyor olması. Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisine de sahip olan Razer Power Bank, bu teknolojiye sahip olan diğer cihazları normalden daha hızlı şarj ediyor.

Razer'ın açıklamalarına göre bu powerbank ile 2 saat şarj edilmesi durumunda Blade Stealth dizüstü bilgisayarının pil ömrü 6 saat artmış oluyor. Yani bu şarj sonucunda toplam pil ömrünün 15 saate varacağı belirtiliyor. Bu da dizüstü bilgisayarı ile prize bağlı olmadan oyun oynamak isteyenler için fazlasıyla yeterli bir süre oluyor.

Razer Power Bank ürünü Mart ayında piyasaya çıkıyor ve 150$'lık pahalı bir fiyat etiketine sahip. Ürünün yalnızca Razer Store üzerinden satılacak olduğunu da belirtelim.

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