Razer Cortex: Deals
Yeni çıkan oyunlardan haberdar olabilir ve oyun karşılaştırmaları yapabilirsiniz
Razer Cortex: Deals, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir oyun mağazasıdır. Razer Cortex: Deals ile yeni çıkan oyunlardan haberdar olabiliyor ve indirimleri kovalayabiliyorsunuz.
Hızlı ve kolay bir şekilde oyun satın almanızı sağlayan Razer Cortex: Deals, yeni çıkan oyunlardan haberdar olmanızı sağlarken beğendiğiniz oyunları ucuz elde etmenizi de sağlıyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile oyunları özelliklerine ve fiyatlarına göre kıyaslayabiliyor aynı zamanda indirimlerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Bildirim sistemine de sahip olan Razer Cortex: Deals, önemli haberleri kaçırmanızı da önlüyor. Uygulama ile profilinizi oluşturduktan sonra oyun hesaplarınıza bağlantı kurabiliyor ve beğendiğiniz oyunları kayıt altına da alabiliyorsunuz.
Kolay bir kullanıma sahip olan Razer Cortex: Deals, her oyuncunun telefonunda olması gereken uygulamadır. En iyi fiyat garantisi de sunan Razer Cortex: Deals ile orjinal oyun deneyimi yaşayabilir ve oyunlardan aldığınız zevki katlayabilirsiniz. Ayrıca Razer Cortex: Deals ile diğer mağazalardaki fiyatları da anında görüntüleyebiliyorsunuz.
Razer Cortex: Deals uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Razer
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