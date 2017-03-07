Beğendiğiniz oyunları takip edebileceğiniz ve yeni oyunlardan anında haberdar olabileceğiniz bir alışveriş platformu olan Razer Cortex: Deals, oyuncuları yakından ilgilendiren bir uygulamadır. iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile oyun oynamanın tadına varıyorsunuz.

Orjinal oyunları ucuz fiyata elde etmenizi sağlayan Razer Cortex: Deals, oyuncuların telefonlarında olması gereken bir uygulamadır. Beğendiğiniz oyunları yakından takip etmenizi ve kıyaslamanızı sağlayan uygulama, sahip olduğu bildirim sistemiyle de değişiklikleri anında haber veriyor. Oyun piyasasından haberdar olmanızı da sağlayan Razer Cortex: Deals, en iyi fiyata oyun alabilmenizi de sağlıyor. Oldukça kolay bir arayüze sahip olan uygulama her oyuncunu telefonunda mutlaka olmalı. Orjinal oyun deneyimi yaşamak için Razer Cortex: Deals'ı mutlaka denemelisiniz.

Önemli haberleri kaçırmanızı da önleyen uygulama ile profilinizi oluşturduktan sonra oyun hesaplarınıza bağlantı kurabiliyor ve beğendiğiniz oyunları kayıt altına da alabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan Razer Cortex: Deals ile oyunlardan aldığınız zevki katlayabilirsiniz. Ayrıca Razer Cortex: Deals ile diğer mağazalardaki fiyatları da anında görüntüleyebiliyorsunuz.

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