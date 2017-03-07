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Razer Cortex: Deals
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Razer Cortex: Deals

(iOS)
Razer Cortex: Deals İndir Hemen İndir

74 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Razer Cortex: Deals
Razer Cortex: Deals
Razer Cortex: Deals
Razer Cortex: Deals
Razer Cortex: Deals

Beğendiğiniz oyunları ucuz fiyata satın alabilir ve oyun piyasasından haberdar olabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Beğendiğiniz oyunları takip edebileceğiniz ve yeni oyunlardan anında haberdar olabileceğiniz bir alışveriş platformu olan Razer Cortex: Deals, oyuncuları yakından ilgilendiren bir uygulamadır. iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile oyun oynamanın tadına varıyorsunuz.

Orjinal oyunları ucuz fiyata elde etmenizi sağlayan Razer Cortex: Deals, oyuncuların telefonlarında olması gereken bir uygulamadır. Beğendiğiniz oyunları yakından takip etmenizi ve kıyaslamanızı sağlayan uygulama, sahip olduğu bildirim sistemiyle de değişiklikleri anında haber veriyor. Oyun piyasasından haberdar olmanızı da sağlayan Razer Cortex: Deals, en iyi fiyata oyun alabilmenizi de sağlıyor. Oldukça kolay bir arayüze sahip olan uygulama her oyuncunu telefonunda mutlaka olmalı. Orjinal oyun deneyimi yaşamak için Razer Cortex: Deals'ı mutlaka denemelisiniz.

Önemli haberleri kaçırmanızı da önleyen uygulama ile profilinizi oluşturduktan sonra oyun hesaplarınıza bağlantı kurabiliyor ve beğendiğiniz oyunları kayıt altına da alabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan Razer Cortex: Deals ile oyunlardan aldığınız zevki katlayabilirsiniz. Ayrıca Razer Cortex: Deals ile diğer mağazalardaki fiyatları da anında görüntüleyebiliyorsunuz.

Razer Cortex: Deals uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Razer
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