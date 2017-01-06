Razer Project Ariana ile Oyunların Ruhunu Tüm Salonunuza Taşıyor

CES 2017’de yeni teknolojileri tanırken oldukça etkileyici projelerle de karşılaşabiliyoruz. Razer Project Ariana’da bunlardan biri. Bir projektör sistemi olan Project Ariana aslında bu tanımlamadan çok daha fazlasını hak ediyor.

Şimdilik bir konsept tasarım olan Ariana, oyun oynarken tüm bulunduğunuz mekanı oyun arenasına çevirebiliyor. Gözlerinizi monitörden ayırmasanız bile oyun evreni buradan dışarı taşarak derinliği tamamen bulunduğunuz mekana yayabiliyor. Durum böyle olunca oyunun başından kalkmak çok da mümkün olmuyor.

Razer Chroma ekosistemi ile bütünleşerek çalışabilen Project Ariana, neredeyse sonsuz boyutlara ulaşabilen bir oyun ortamı yaratıyor. Monitörden dışarı taşan oyun evreni özel olarak ışıklandırılmış ve oyuncuya son derece gerçek bir oyun atmosferi sunuyor. Project Ariana henüz geliştirme aşamasında olan bir konsept tasarım olduğu için maliyeti hakkında bir şey bilmiyoruz. Ancak şu bir gerçek ki, oyunları bu şekilde oynayabilmek sanki bir ayrıcalık.

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