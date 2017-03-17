?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiRazer Ve Gunnar Oyuncular Için Özel Gözlük Yaptı

Razer ve Gunnar Oyuncular için Özel Gözlük Yaptı

Razer Gunnar

Oyunculara özel ürettiği donanımlarla bilinen Razer, dünyaca ünlü optik firması Gunnar’ın da desteğini arkasına alarak yeni bir donanım ile oyuncuların karşısına çıktı. ABD merkezli gözlük üreticisi Gunnar ile güçlerini birleştiren Razer, oyuncular için özel bir gözlük üretti. Bu yeni donanımın, oyuncuların en yaygın şikayeti olan göz yorulmasını azaltacağı belirtiliyor.

Razer ve Gunnar ortaklığında üretilen bu gözlük sayesinde oyuncuların daha net bir görüşe sahip olması beklenirken, oyuncuların gözlerini yormadan daha uzun saatler boyunca ekran başında oyun oynayabilmelerini sağlamak hedefleniyor. Gözlükler ayrıca kullanıcılara, ekrana baktıkları anlarda mavi bir ışık filtresi de sunuyor. Razer oyuncu gözlüklerinin 5 farklı model seçeneği ile piyasaya sürüleceği belirtilirken, gözlüklerin fiyatlarının da 99 dolar olacağı söylendi.

razer gunnar

Razer oyuncu gözlükleri, dünyanın en prestijli gözlük üreticilerinden Gunnar patentine sahip olması yönüyle dikkat çekici olmasının yanı sıra i-AMP adı verilen özel lens teknolojisiyle farkını ortaya koyuyor. Tasarım açısından da beğeni toplayan gözlükler, Razer’ın imza renkleri yeşil ve siyah renkli çerçeveye sahip. Oyunculara özel üretimlerine bir yenisini daha ekleyen Razer, zaten etkin olduğu pazara daha da ağırlığını koyacağa benziyor. Razer daha önce de akıllı bileklik formunda giyilebilir teknoloji ürünlerini piyasaya sürmüştü.

Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu!

Starcraft'ın Yenilenmiş Sürümü Bu Yaz Çıkış Yapabilir

Editöre Yaz:
Yazar: - 17.03.2017

Razer ve Gunnar Oyuncular için Özel Gözlük Yaptı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor Birçok Marka ve Resmi Kurum YouTube'dan Reklamlarını Çekiyor Karar, daha çok ABD'de bulunan kurum ve kuruluşların YouTube üzerinde gittikçe artan "aşırı içreklerin" sayısının artık kontrol edilmez…
Google'ın Guetzli Algoritması, Resim Dosyalarını Yüzde 35'e Kadar Küçültüyor Google'ın Guetzli Algoritması, Resim Dosyalarını Yüzde 35'e Kadar KüçültüyorGoogle özellikle web tasarımında ve sosyal medyada kullanıcıların çok işine yarayacak bir algoritma geliştirdi. Tüm resim dosyalarını yüzde… Anne Marie ve Cizreli Mehmet Düeti Sosyal Medyada Olay Oldu Anne Marie ve Cizreli Mehmet Düeti Sosyal Medyada Olay Oldu  İngiliz şarkıcı Anne Marie, Sean Paul ile seslendirdiği 'Rockabye' düetini,bu sefer Cizreli bir vatandaşla Smule uygulaması kullanarak tekrar…
İnternet Sitelerinin Çoğuna 'Kötü Botlar' Saldırıyor BTK İstatistiklerine Göre 100 Milyondan Fazla Numara Taşınmış

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ