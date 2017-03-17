Razer ve Gunnar Oyuncular için Özel Gözlük Yaptı

Oyunculara özel ürettiği donanımlarla bilinen Razer, dünyaca ünlü optik firması Gunnar’ın da desteğini arkasına alarak yeni bir donanım ile oyuncuların karşısına çıktı. ABD merkezli gözlük üreticisi Gunnar ile güçlerini birleştiren Razer, oyuncular için özel bir gözlük üretti. Bu yeni donanımın, oyuncuların en yaygın şikayeti olan göz yorulmasını azaltacağı belirtiliyor.

Razer ve Gunnar ortaklığında üretilen bu gözlük sayesinde oyuncuların daha net bir görüşe sahip olması beklenirken, oyuncuların gözlerini yormadan daha uzun saatler boyunca ekran başında oyun oynayabilmelerini sağlamak hedefleniyor. Gözlükler ayrıca kullanıcılara, ekrana baktıkları anlarda mavi bir ışık filtresi de sunuyor. Razer oyuncu gözlüklerinin 5 farklı model seçeneği ile piyasaya sürüleceği belirtilirken, gözlüklerin fiyatlarının da 99 dolar olacağı söylendi.

Razer oyuncu gözlükleri, dünyanın en prestijli gözlük üreticilerinden Gunnar patentine sahip olması yönüyle dikkat çekici olmasının yanı sıra i-AMP adı verilen özel lens teknolojisiyle farkını ortaya koyuyor. Tasarım açısından da beğeni toplayan gözlükler, Razer’ın imza renkleri yeşil ve siyah renkli çerçeveye sahip. Oyunculara özel üretimlerine bir yenisini daha ekleyen Razer, zaten etkin olduğu pazara daha da ağırlığını koyacağa benziyor. Razer daha önce de akıllı bileklik formunda giyilebilir teknoloji ürünlerini piyasaya sürmüştü.

Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu!

Starcraft'ın Yenilenmiş Sürümü Bu Yaz Çıkış Yapabilir