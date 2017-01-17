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Razer’ın Project Valerie Tasarımını Çalan Çinliler Cihazı Pazara Sürdüler Bile

Razer’ın Bilgisayar Tasarımı Çalındı

CES 2017’de konsept projelerden biri olarak sunulan Razer'ın Project Valerie bilgisayarı, son zamanlarda görebileceğimiz en ilginç ürünlerden biriydi. Razer'ın mevcut Blade Pro modelini temel alan Project Valerie bilgisayarı, üç adet yerleşik monitörle birlikte geliyordu.

NVIDIA'nın Surround View'ı ile 11520x2160 çözünürlüğe kadar çıkabilen, NVIDIA G-Sync teknolojisini kullanan bu üç monitör, 17 inç ve 4K görüntü kalitesine sahip ve katlanabilir olarak tasarlanmıştı. Ancak Project Valerie, fuarın sonunda birden bire ortadan kayboldu.

Razer’ın elinde iki tane bulunan prototip Project Valerie cihazlarının 8 Ocak’ta akşam üstü basın odasından yok olduğu açıklandı. Razer ürünleri bulup getirene 25 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Ancak bu ödül pek de kimsenin ilgisini çekmezken, Project Valeri dizüstü bilgisayarı, Çin’de bir site aracılığıyla 22 bin dolara satışa çıkartıldı. Basına hızla yansıyan bu haberin ardından ilan “satıldı” notuyla birlikte yayından kaldırıldı.

Ancak elbette her zaman olduğu gibi bu durumla ilgili “komplo teorileri” mevcut. Bazı iddialara göre, bu durum Razer’ın kendi içinde yarattığı ucuz bir pazarlama stratejisi de olabilirmiş. 

Razer 3 Monitörlü Dizüstü Bilgisayar: Project Valerie

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Yazar: - 17.01.2017

Razer’ın Project Valerie Tasarımını Çalan Çinliler Cihazı Pazara Sürdüler Bile İçin Yorum Yaz

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