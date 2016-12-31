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Real Bus Mechanic Workshop 3D
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Real Bus Mechanic Workshop 3D

Real Bus Mechanic Workshop 3D İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Real Bus Mechanic Workshop 3D
Real Bus Mechanic Workshop 3D
Real Bus Mechanic Workshop 3D
Real Bus Mechanic Workshop 3D
Real Bus Mechanic Workshop 3D
Real Bus Mechanic Workshop 3D

Real Bus Mechanic Workshop 3D'de kendi atölyemizde otobüsleri tamir etmeye çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Real Bus Mechanic Workshop 3D oyunculara kendi araç tamir atölyelerinin başına geçmeimkanı veren bir mobil otobüs tamir etme oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Real Bus Mechanic Workshop 3D'de alet çantamızı alarak halka hizmet veren otobüsleri tamir etmeye çalışıyoruz. İşimizi hızlı bir şekilde yapmamız büyük önem taşıyor; çünkü bu otobüslerin atölyeden geç çıkması demek kamu hizmetlerinin aksaması demek.

Real Bus Mechanic Workshop 3D'de otobüsleri tamir ederken öncelikle doğru aracı seçiyoruz. Sonrasında ise otobüsü eski haline döndürüyoruz. Oyunda farklı bakım ve tamir işlemlerini yapabilmekteyiz. Kimi zaman noyası deforme olan otobüslerin boyasını uygun renk ile yeniliyor, kimi zaman motoru açarak kaynak yapıp arızalı parçayı tamir ediyor, kimi zaman da patlayan otobüs lastiklerini değiştiriyoruz. Bütün bu işleri yaparken bir yandan da zamana karşı yarışmaktayız.

Real Bus Mechanic Workshop 3D'de farklı türde otobüsleri tamir edebilmekteyiz. Oyunun grafik kalitesinin ortalama seviyede olduğu söylenebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Reality Gamefied
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