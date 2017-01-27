?     Geri Bildirim
Realm Grinder
TamindirMobilOyunlarRol YapmaRealm Grinder - Android Için Rol Yapma Oyunu

Realm Grinder

Realm Grinder İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Realm Grinder
Realm Grinder
Realm Grinder
Realm Grinder
Realm Grinder
Realm Grinder

Realm Grinder, retro tarzda grafikleri ve zengin içeriğiyle beğeninizi kazanabilecek bir RPG oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 17 dakika önce

Realm Grinder hoş grafikleri ve sunduğu uzun oyun süresiyle boş zamanlarınızı keyifli hale getirebilecek bir mobil rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG olan Realm Grinder'da kendi krallığımızın hükümdarı olmaktayız. Oyundaki temel amacımız ise krallığımızı oyun dünyası üzerindeki en görkemli krallık haline getirmek. Bu iş için ittifaklar kurmamız ve topraklarımızdaki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

Realm Grinder'da oyuna başlarken bir çiftlik ile krallığımızı kuruyoruz. Zamanla çiftliğimizi surlarla çevirip güçlü bir kaleye dönüştürebiliyoruz. Realm Grinder'da derin bir stratejik yapı söz konusu. Oyunda ittifak kurabileceğiniz birçok farklı taraf bulunuyor. Elfler, cüceeler, iblisler gibi fantastik yaratıklar bu taraflar arasında. Her taraf kendilerine has bonuslar sunuyorlar. Bu nedenle oyunda yapacağımız tercihler oyunun nasıl ilerleyeceğini belirliyor.

Realm Grinder içindeki zengin içeriğin haricinde oyunda özel etkinlikler de düzenleniyor. Bu etkinliklere katılarak hoş ödüller kazanabilmeniz de mümkün. Realm Grinder'ın renkli 8 bit grafikleri kolayca beğeninizi kazanabiliyor.

Realm Grinder için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Kongregate
Realm Grinder QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  2. Blood Knights
    Blood KnightsAndroid için Aksiyon RPG Oyunu
  3. Family Farm Seaside
    Family Farm SeasideAndroid için Çiftlik Yönetme Oyunu
  4. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  5. Hero Siege
    Hero SiegeAndroid için Diablo Benzeri Oyun