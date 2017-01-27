Realm Grinder hoş grafikleri ve sunduğu uzun oyun süresiyle boş zamanlarınızı keyifli hale getirebilecek bir mobil rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG olan Realm Grinder'da kendi krallığımızın hükümdarı olmaktayız. Oyundaki temel amacımız ise krallığımızı oyun dünyası üzerindeki en görkemli krallık haline getirmek. Bu iş için ittifaklar kurmamız ve topraklarımızdaki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

Realm Grinder'da oyuna başlarken bir çiftlik ile krallığımızı kuruyoruz. Zamanla çiftliğimizi surlarla çevirip güçlü bir kaleye dönüştürebiliyoruz. Realm Grinder'da derin bir stratejik yapı söz konusu. Oyunda ittifak kurabileceğiniz birçok farklı taraf bulunuyor. Elfler, cüceeler, iblisler gibi fantastik yaratıklar bu taraflar arasında. Her taraf kendilerine has bonuslar sunuyorlar. Bu nedenle oyunda yapacağımız tercihler oyunun nasıl ilerleyeceğini belirliyor.

Realm Grinder içindeki zengin içeriğin haricinde oyunda özel etkinlikler de düzenleniyor. Bu etkinliklere katılarak hoş ödüller kazanabilmeniz de mümkün. Realm Grinder'ın renkli 8 bit grafikleri kolayca beğeninizi kazanabiliyor.