Realm Grinder uzun süreli eğlence sunan ve derin bir stratejik yapıya sahip olan bir mobil rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG oyunu olan Realm Grinder'da fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Bu dünyada elfler, iblisler ve cüceler gibi birçok farklı ırk yaşıyor. Biz ise kendi krallığımızı kurarak bu dünyanın hakimi olmaya, en görkemli krallığı inşa etmeye çalışıyoruz. Oyunda her şeye sıfırdan başlıyoruz ve bir çiftliğin kontrolünü devralıyoruz. Zamanla bu çiftliği geliştirip etrafına surlar çekiyor, güçlü bir kaleye dönüştürüyoruz.

Realm Grinder'da yapacağımız tercihler krallığımızın nasıl bir şekil alacağını ve oyunun nasıl ilerleyeceğini belirliyor. Oyunda farklı taraflarla ittifak kurabiliyorsunuz ve bu taraflar size farklı avantajlar sağlayabiliyor. Bu da oyuna stratejik bir yapı kazandırıyor.

Realm Grinder retro tarzda bir görünüme sahip. 8 bit grafiklere sahip olan oyun renkli yapısıyla hoşunuza gidebilecek bir mobil oyun.