?     Geri Bildirim
Realm Grinder
TamindirMobilOyunlarRol YapmaRealm Grinder - IPhone Ve IPad Için RPG Oyunu

Realm Grinder

(iOS)
Realm Grinder İndir Hemen İndir

68 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Realm Grinder
Realm Grinder
Realm Grinder
Realm Grinder
Realm Grinder

Realm Grinder'da en görkemli krallığı inşa etmek için çabalıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Realm Grinder uzun süreli eğlence sunan ve derin bir stratejik yapıya sahip olan bir mobil rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG oyunu olan Realm Grinder'da fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Bu dünyada elfler, iblisler ve cüceler gibi birçok farklı ırk yaşıyor. Biz ise kendi krallığımızı kurarak bu dünyanın hakimi olmaya, en görkemli krallığı inşa etmeye çalışıyoruz. Oyunda her şeye sıfırdan başlıyoruz ve bir çiftliğin kontrolünü devralıyoruz. Zamanla bu çiftliği geliştirip etrafına surlar çekiyor, güçlü bir kaleye dönüştürüyoruz.

Realm Grinder'da yapacağımız tercihler krallığımızın nasıl bir şekil alacağını ve oyunun nasıl ilerleyeceğini belirliyor. Oyunda farklı taraflarla ittifak kurabiliyorsunuz ve bu taraflar size farklı avantajlar sağlayabiliyor. Bu da oyuna stratejik bir yapı kazandırıyor.

Realm Grinder retro tarzda bir görünüme sahip. 8 bit grafiklere sahip olan oyun renkli yapısıyla hoşunuza gidebilecek bir mobil oyun.

Realm Grinder için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Kongregate
Realm Grinder QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. Minecraft: Story Mode
    Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
  2. Mannequin Challenge
    Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
  3. Survivalcraft 2
    Survivalcraft 2iPhone ve iPad için Rol Yapma Oyunu
  4. Blood Knights
    Blood KnightsiPhone ve iPad için MMORPG Oyunu
  5. Rüyaların Efendisi
    Rüyaların EfendisiiOS Cihazlar İçin Rol Yapma Oyunu

Realm Grinder Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster