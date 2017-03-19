realMyst eğer kaliteli bir macera oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz realMyst aslında 90'lı yıllarda çıkış yapmış ve bir klasik haline gelmiş Myst oyunlarının yeniden yaratılmış hali. Bu yeni versiyon oyunu mobil cihazlarla, günümüz teknolojisiyle ve dokunmatik kontrollerle uyumlu hale getiriyor ve oyunculara sürükleyici bir macerayı mobil cihazlar üzerinde oynayabilme imkanı veriyor.

Myst'te fantastik bir hikaye mevcut. Oyunda "Yabancı" olarak adlandırılan bir kahramanın yerine geçiyoruz ve gizemli Myst adasını, bu adanın geçmişini ve adada yaşamış insaların tarihini keşfetmeye çalışıyoruz. Point & click türündeki macera oyununda hikaye boyunca ilerleyebilmek için bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Bu iş için de ipuçlarını ve işimize yarayacak eşyaları toplayarak yeri geldiğinde kullanıyoruz.

realMyst, klasik Myst oyunundaki grafikleri 3 boyutlu olarak yeniliyor ve daha güzel bir görünüm sunuyor.