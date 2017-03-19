?     Geri Bildirim
realMyst
TamindirMobilOyunlarBulmacaRealMyst - IPhone Ve IPad Için Macera Oyunu

realMyst

realMyst İndir Hemen İndir

1.04 GB
Editör Puanı: 4/5
4
realMyst
realMyst
realMyst
realMyst
realMyst

Point & click macera oyunu klasiği Myst artık mobil cihazlarda

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 11 dakika önce

realMyst sürükleyici hikayesiyle sizi mobil cihazlarınızın başına kilitleyecek point & click türünde bir macera oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz realMyst eğer 90'lı yıllarda çıkış yapmış klasik macera oyunlarını özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir oyun. Sözü geçen dönemin hit oyunlarından olan Myst, realMyst ile yenileniyor ve daha güzel görünen grafiklerle oyuncuların beğenisine sunuluyor. realMyst içinde orijinla Myst Ages ve Rime Age yer alıyor.

realMyst'te "Yabancı" olarak adlandırılan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız Myst adasını keşfetmeye, bu adanın sırlarını ve geçmişini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu işi yaparken de farklı dünyalar arasında yolculuk edebiliyoruz.

realMyst, dokunmatik kontrollerle uyumlu hale getirilirken yenilenen kaplamalar ve modellemelerde daha iyi bir görsel tecrübe yaşatıyor. Oyunda zorlu bulmacalar oyuncuları beklemekte.

realMyst için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Cyan Worlds
realMyst QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  2. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  3. 2048
    2048iPhone ve iPad için 2048 Sayı Oyunu
  4. Criminal Case
    Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
  5. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu