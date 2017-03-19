realMyst sürükleyici hikayesiyle sizi mobil cihazlarınızın başına kilitleyecek point & click türünde bir macera oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz realMyst eğer 90'lı yıllarda çıkış yapmış klasik macera oyunlarını özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir oyun. Sözü geçen dönemin hit oyunlarından olan Myst, realMyst ile yenileniyor ve daha güzel görünen grafiklerle oyuncuların beğenisine sunuluyor. realMyst içinde orijinla Myst Ages ve Rime Age yer alıyor.

realMyst'te "Yabancı" olarak adlandırılan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız Myst adasını keşfetmeye, bu adanın sırlarını ve geçmişini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu işi yaparken de farklı dünyalar arasında yolculuk edebiliyoruz.

realMyst, dokunmatik kontrollerle uyumlu hale getirilirken yenilenen kaplamalar ve modellemelerde daha iyi bir görsel tecrübe yaşatıyor. Oyunda zorlu bulmacalar oyuncuları beklemekte.