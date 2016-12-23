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Recep İvedik 5 Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Recep İvedik 5 Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu!

Recep İvedik karakteriyle milyonları güldüren Şahan Gökbakar, serinin beşinci filmi olan Recep ivedik 5’in müjdesini verdi. Detaylar haberimizde.

Şahan Gökbakar tarafından yaratılan Recep İvedik karakteri, ilk olarak yine Şahan Gökbakar’ın TV skeçlerinde canlandırdığı bir karakter olarak karşımıza çıkmıştı. Recep İvedik karakterinin çok beğenilmesiyle birlikte sinemaya uyarlanan ve 2008 yılında vizyona giren film kısa sürede en çok izlenen filmler arasına girmeyi başarmıştı. Serinin diğer üç filmi de vizyona girdikten kısa bir süre sonra aynı başarıyı devam ettirmeyi başardı.

Boxofficeturkiye.com verilerine göre serinin yayınlanan son filmi Recep İvedik 4, 7 milyon 369 bin 98 seyirciye ulaşarak tüm zamanların gişe rekorunu kırmıştı. Ve Şahan Gökbakar, Instagram hesabında Recep İvedik 5 filminin müjdesini verdi. İlgili paylaşımı aşağıda görebilirsiniz. Paylaşıma göre, yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar’ın oturduğu, senaryoyu Şahan Gökbakar’ın yazdığı yeni film 17 Şubat 2017 tarihinde beyaz perdede bizlerle olacak. Recep İvedik serisinin 4 filminde de ayrı ayrı büyük başarılar elde eden ve milyonları güldürmeyi başaran Şahan Gökbakar’a yeni filminde de başarılar diliyoruz.

recep ivedik 5 instagram

Recep İvedik karakterini seviyorsanız, aşağıdaki uygulama ve oyunları indirebilirsiniz.

İndir
Recep İvedik Bas Konuştur Android
Recep İvedik Bas Konuştur Android Android için Recep İvedik Repliği Dinleme Uygulaması

İndir3.63 MB
GTA 5 Recep İvedik Modu
GTA 5 Recep İvedik Modu GTA 5 için Recep İvedik Modu

İndir18 MB
Recep İvedik Oyunu Android
Recep İvedik Oyunu Android Android için Sonsuz Koşu Oyunu

Türk Sineması 2016’da Hollywood’u Solladı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.12.2016

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