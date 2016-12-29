Recep İvedik Bas Konuştur uygulamasıyla Recep İvedik karakterinin hafızalara kazınan repliklerini iOS cihazlarınızdan dinleyebilirsiniz.

Recep İvedik karakteri beyaz perdede milyonlarca kişiyi güldürerek Türk Sineması’nın efsanesi haline gelmiş durumda. Her filmiyle olay yaratan karakterin hafızalara kazınan replikleri ise hala dillerde diyebilirim. Recep İvedik Bas Konuştur uygulaması da bu replikleri kolayca dinleyebilmeniz ve hatta arkadaşlarınıza şakalar yapabilmeniz için geliştirilmiş başarılı bir uygulama.

iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamayı başlattıktan sonra ekranda yer alan ve repliklerin yazılı olduğu butona tıklayarak kolayca dinleyebilirsiniz. Farklı sesleri dinlemek için ekranı kaydırmanız yeterli. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda ne yazık ki sınırlı sayıda ses bulunuyor. Diğer sesleri aktifleştirmek için her bir sese 2.69 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Uygulama gayet iyi düşünülmüş fakat her bir ses için 2.69 TL’lik ücreti ödemek gerçekten fazla diye düşünüyorum.