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Recep İvedik Bas Konuştur
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Recep İvedik Bas Konuştur

(iOS)
Recep İvedik Bas Konuştur İndir Hemen İndir

43.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Recep İvedik Bas Konuştur
Recep İvedik Bas Konuştur
Recep İvedik Bas Konuştur
Recep İvedik Bas Konuştur
Recep İvedik Bas Konuştur

Recep İvedik Bas Konuştur uygulamasıyla Recep İvedik karakterinin popüler repliklerini dinleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Recep İvedik Bas Konuştur uygulamasıyla Recep İvedik karakterinin hafızalara kazınan repliklerini iOS cihazlarınızdan dinleyebilirsiniz.

Recep İvedik karakteri beyaz perdede milyonlarca kişiyi güldürerek Türk Sineması’nın efsanesi haline gelmiş durumda. Her filmiyle olay yaratan karakterin hafızalara kazınan replikleri ise hala dillerde diyebilirim. Recep İvedik Bas Konuştur uygulaması da bu replikleri kolayca dinleyebilmeniz ve hatta arkadaşlarınıza şakalar yapabilmeniz için geliştirilmiş başarılı bir uygulama.

iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamayı başlattıktan sonra ekranda yer alan ve repliklerin yazılı olduğu butona tıklayarak kolayca dinleyebilirsiniz. Farklı sesleri dinlemek için ekranı kaydırmanız yeterli. Uygulamanın ücretsiz versiyonunda ne yazık ki sınırlı sayıda ses bulunuyor. Diğer sesleri aktifleştirmek için her bir sese 2.69 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Uygulama gayet iyi düşünülmüş fakat her bir ses için 2.69 TL’lik ücreti ödemek gerçekten fazla diye düşünüyorum.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Camasirhane Film Yapim AS
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