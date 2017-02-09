Red Bull 'Son Şampiyon' Dota 2 Turnuvasının Kazananı Belli Oldu

Red Bull’un ilk olarak 2015 yılında düzenlediği ‘Son Şampiyon’ Dota 2 turnuvasının ilk kazananı, We Make the Future takımı olmuştu. Turnuvanın bu seneki ayağında finali, ESL Türkiye Şampiyonası’nda belirlenen ilk finalist Dark Passage ve açık elemelerde birinciliği elde eden Team Entelechy takımları arasında oynandı. Beş seri üzerinden oynanan mücadelede Team Entelenchy, 3-2’lik galibiyetle zafere ulaştı.

E-spor dünyasının en büyüklerinden olan Dota 2, ülkemizde 4 milyondan fazla kişi tarafından oynanıyor. Zorlu Center’da gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvasını 700 kişi yerinde, 10 binler ise evlerinden canlı izledi. Red Bull sponsorluğunda yapılan şampiyonanın sunuculuğunu Didem Soydan ve Mustafa Özben yaptı.

Büyük Ödül

Team Entelechy zaferinin ardından, dünyaca ünlü DOTA 2 takımı OG ile bir gösteri maçı yaptı. OG , tek seri üzerinden gerçekleşen mücadeleye online olarak katıldı. Turnuva sonucunda şampiyon takım 8 bin TL kazanırken, ikinciliğin sahibi Dark Passage 4 bin TL’nin sahibi oldu.