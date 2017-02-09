?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunRed Bull 'Son Şampiyon' Dota 2 Turnuvasının Kazananı Belli Oldu

Red Bull 'Son Şampiyon' Dota 2 Turnuvasının Kazananı Belli Oldu

son şampiyon final

Red Bull’un ilk olarak 2015 yılında düzenlediği ‘Son Şampiyon’ Dota 2 turnuvasının ilk kazananı, We Make the Future takımı olmuştu. Turnuvanın bu seneki ayağında finali, ESL Türkiye Şampiyonası’nda belirlenen ilk finalist Dark Passage ve açık elemelerde birinciliği elde eden Team Entelechy takımları arasında oynandı. Beş seri üzerinden oynanan mücadelede Team Entelenchy, 3-2’lik galibiyetle zafere ulaştı.

E-spor dünyasının en büyüklerinden olan Dota 2, ülkemizde 4 milyondan fazla kişi tarafından oynanıyor. Zorlu Center’da gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük Dota 2 turnuvasını 700 kişi yerinde, 10 binler ise evlerinden canlı izledi. Red Bull sponsorluğunda yapılan şampiyonanın sunuculuğunu Didem Soydan ve Mustafa Özben yaptı.

Büyük Ödül

team entelechy

Team Entelechy zaferinin ardından, dünyaca ünlü DOTA 2 takımı OG ile bir gösteri maçı yaptı. OG , tek seri üzerinden gerçekleşen mücadeleye online olarak katıldı. Turnuva sonucunda şampiyon takım 8 bin TL kazanırken, ikinciliğin sahibi Dark Passage 4 bin TL’nin sahibi oldu.

İndir
Dota 2
Dota 2 Ücretsiz MOBA Oyunu

İndir1.41 MB
Steam
Steam Online Oyun Platformu

İndir3 MB
Steam Windows-phone
Steam Windows-phone Windows Phone İçin Steam Uygulaması

İndir10.9 MB
Steam iOS
Steam iOS iPhone ve iPad için Steam Uygulaması

İndir685 KB
Steam Android
Steam Android Android İçin Online Oyun Platformu

Dota 2 Turnuvası ‘Red Bull Son Şampiyon’ Geri Dönüyor

Dota 2 7.00 Paketi Neler İçeriyor?

Yazar: - 09.02.2017

Red Bull 'Son Şampiyon' Dota 2 Turnuvasının Kazananı Belli Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Microsoft'a Göre Türk Kullanıcıları Sanal Ortamda Tehdit Altında Microsoft'a Göre Türk Kullanıcıları Sanal Ortamda Tehdit Altında Microsoft’un her sene 7 Şubat’ta kutladığı, ‘Uluslararası Güvenli İnternet Günü’ kapsamında düzenlenen ankete Türkiye de katıldı.…
YouTube Go Yayınlandı, Hemen İndirin! YouTube Go Yayınlandı, Hemen İndirin!Her geçen gün gelişen mobil veri kapsama alanı ve giderek artan Wi-Fi erişim noktalarına rağmen, videoları istediğiniz herhangi bir yerde izlemek… 5G Teknolojisinin Resmi Logosu Belli Oldu 5G Teknolojisinin Resmi Logosu Belli OlduMobil sektörün geleceği 5G'nin resmi logosu belli oldu. 3GPP (3. Nesil Ortaklık Projesinin Organizasyon Ortakları), LTE veya LTE-Advanced gibi bugünün…
Samsung Telefonlar İçin Android 7.0 Güncellemesi Başladı Samsung Katlanabilir Akıllı Telefon Üretecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten