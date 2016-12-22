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Red Dead Redemption 2'nin İçeriği ile İlgili Bilgiler Ortaya Çıktı

Red Dead Redemption 2'nin İçeriği ile İlgili Bilgiler Ortaya Çıktı

GTA 5 gibi rekor kıran video oyunlarıyla tanıdığımız Rockstar kısa bir süre önce resmi Red Dead Redemption 2 duyurusuyla oyun severlerin gönlünü kazanmıştı. Oyun tarihindeki western temalı en başarılı oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption, geniş bir açık dünyayı sürükleyici bir hikayeyle birleştiriyordu. Oyundaki kalite nedeniyle oyuncular Red Dead Redemption'ı oynamaktan keyif almış, oyunu bitirdikten sonra tekrar tekrar hikayeye baştan başlamışlardı. Bu klasik oyunun sadece oyun konsolları için yayınlanmış olması ise PC oyuncuları için büyük bir üzüntü kaynağıydı.

Rockstar, Red Dead Redemption 2 duyurusunu yaparken oyunun hikayesinden ipuçlarına ve oyunun hangi platformlara çıkacağı bilgisine yer vermiş, oyundaki içerik ile ilgili bilgi paylaşmamıştı. Fakat internet üzerinde paylaşılan yeni söylentiler Red Dead Redemption 2'de karşımıza çıkacak yenilikler ile ilgili. Bu bilgilere göre serinin önceki oyunundan farklı olarak 3 farklı oynanabilir kahraman seçeneğine sahip olacağız.

Red Dead Redemption 2'de yer alacak 3 kahraman seçeneğinin John Marston'un eski çetesinden kahramanlar olacağı; fakat John Marston'un oynanabilir olmayacağı iddia ediliyor. Red Dead Redemption 2'nin online oyun modu ise oyunun resmi çıkış tarihinden sonra yayınlanacak.

Eğer iddialar doğruysa Rockstar, Red Dead Redemption 2'de de GTA 5'te izlediği politikayı izleyecek. Hatırlanacağı üzere GTA 5'te de 3 farklı kahraman seçeneğine sahiptik ve oyunun online modu, oyun çıktıktan sonra yayınlanmıştı.

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Yazar: - 22.12.2016

Red Dead Redemption 2'nin İçeriği ile İlgili Bilgiler Ortaya Çıktı İçin Yorum Yaz

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