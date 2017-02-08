Red Dead Redemption 2'nin PC'ye Gelme İhtimali Güçlendi

Rockstar Games tarafından geliştirilmeye devam edilen Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonuna dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirketin korsan koruması için Denuvo ile konuştuğu ortaya çıktı.

Korsan oyunculuğu bitirmek için yeni bir sistem geliştiren Denuvo, aktif koruma ismini verdiği bu sistemle birlikte oyunlardaki korumayı gerçek zamanlı olarak değiştiriyordu. Böylece bir güvenlik önlemini aşıp, oyunu sızdırmaya hazırlanan hackerlar, aynı güvenlik önleminin hemen değiştiğini görüyor ve bütün emekleri boşa gidiyordu. İşte bu sistemi hazırlayan Denuvo, kendi sunucularını koruyamamış ve geçtiğimiz günlerde şirkete dair bütün verileri çaldırmıştı.

Bildiğiniz üzere ilk Red Dead Redemption, sadece konsollara çıkmış ve binlerce oyuncunun ısrarına rağmen PC için piyasaya sürülmemişti. Bu kaderin yeni oyunda değişeceğine dair ilk bilgiler de Denuvo ve Rockstar arasında geçtiği söylenen konuşmaların arasında görüldü. Denuvo'dan çalınan elektronik postalar arasında Rockstar'ın, Denuvo'dan yeni bir PC oyununda kullanılmak üzere bir korsan koruması talep ettiği ortaya çıktı. Şu anda sadece Red Dead Redemption 2 üzerinde çalıştığı bilinen Rockstar Games'in, bu isteği hangi oyun için yaptığını tahmin etmek çok da zor değil.

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