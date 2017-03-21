Red Dead Redemption Haritasını GTA 5'e Taşıyorlar!

Rockstar tarafından geliştirilmiş en başarılı oyunlardan olan Red Dead Redemption kendine bir açık dünyaya sahipti. GTA 5 için geliştirilmekte olan Red Dead Redemption 5 ya da kısaca RDRV adlı yeni GTA 5 modu bize bu oyundaki haritayı GTA 5 içinde ziyaret edebilme imkanı verecek. Red Dead Redemption oyun konsolları için geliştirilmiş en başarılı açık dünya oyunları arasında gösteriliyor. Vahşi Batı'da geçen oyunu bilgisayarlarımızda oynayamıyor oluşumuz ise büyük bir kayıp. Neyse ki yeni GTA 5 modu bir şekilde Red Dead Redemption dünyasını bilgisayarlarımız üzerinde ziyaret etmemize imkan tanıyacak.

White adlı bağımsız mod geliştiricileri tarafından hazırlanan Red Dead Redemption 5 modu için sadece 2 ekran görüntüsü paylaşıldı. Bu ekran görüntüleri mod hakkında bize çok detaylı fikir vermiyor. Modun beta sürümünün bu yaz içinde yayınlanması planlanıyor Bunun yanısra kısa süre içinde bir de Red Dead Redemption 5 tanıtım videosu yayınlanacağı bilgisi paylaşılıyor.

Red Dead Redemption 5'i geliştiren ekip oyundaki bütün haritayı GTA 5'e taşımanın yanısıra oyunculara ek içerikler sunacaklarını da ifade ediyor. Fakat bu iş için programcıların desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtmekteler. Bu sayede Red Dead Redemption 5 içine mini oyunlar yerleştirebilecekler. Ayrıca Red Dead Redemption 5 diğer 3. parti GTA 5 modlarıyla da uyumlu olacak. Yani modu multiplayer modlarıyla birlikte çalıştırarak diğer oyuncularla Red Dead Redemption haritasında savaşabileceksiniz.

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