Red Dead Redemtion 2'nin Çıkış Tarihi Sızdı

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve oyuncular tarafından dört gözle beklenen Red Dead Redemtion 2 için beklenmedik bir haber ortaya çıktı. Oyun için yayınlanan bazı posterlerde Red Dead Redemtion 2'nin çıkış tarihi göründü.

2004 yılında çıkan Red Dead Revolver ile yeni bir seriye adım atan Rockstar, Red Dead Redemption ile bir şaheser yapmayı başarmıştı. Açık dünyası ve oynanışıyla olduğu kadar hikayesiyle de oyuncuları etkilemeye başaran oyun, 2010 yılında piyasaya çıktıktan sonra onlarca ödüle layık görülmüş ve milyonlarca kopya satmıştı. O günden bu yana beklenen yeni oyun Red Dead Redemtion 2 ise geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Redemption'ın kaldığı yerden devam edecek olan oyun için yayınlanan küçük bir video bile, bütün herkesi mest etmişti. Videonun yayınlanmasından bu yana sessizliğini koruyan Rockstar beklenmedik bir hata yaptı. Bazı oyuncuların elektronik posta adreslerine gönderilen posterlerde ve promosyon kodlarında, oyunun çıkış tarihine dair ayrıntılar yer aldı. Henüz resmi olarak açıklanmasa da sızan bilgilerde oyunun, 2017'nin sonbahar aylarında çıkacağı belirtildi.

Çıkış tarihiyle birlikte Red Dead Redemtion 2'nin hikayesine dair bir takım detayların da paylaşıldığı iddia edildi. Bu iddialara göre Red Dead Redemtion 2, ilk oyundan öncesini anlatacak ve çok sevilen John Marston'ın yerine başka bir ana karakter geçecek. Fakat oyunun sonlarına doğru yine Martson'un ortaya çıkacağı da söyleniyor.

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