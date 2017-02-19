Redhead Bandit: Endless Runner(Android)
Büyük bir banka soygunu gerçekleştirdiniz. İzinizi kaybettirmelisiniz.
Redhead Bandit: Endless Runner, minimalist görsellere sahip vahşi batı temalı sonsuz koşu oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda büyük bir soygun gerçekleştiren kovboy kıza kaçmasında yardımcı oluyoruz.
Banka soygunu gerçekleştiren kızıl saçlı kovboy kız, atıyla son hız kaçmaya çalışırken elbette önüne bir süre engel çıkıyor. Kayalıklar, kaktüsler, at arabaları ve daha nice engeli aşma noktasında biz devreye giriyoruz. Basit dokunuşlarla (ekranın sol ve sağ noktasına) engelleri atlatırken bir yandan da altınları topluyoruz.
Vahşi batı oyunları arasında en kolay bir o kadar da eğlenceli oynanışa sahip olanı sanırım Redhead Bandit. Sonsuz koşu türünü seviyorsanız aksiyon yüklü bu oyuna bayılacaksınız.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- FASTFINGER Games
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