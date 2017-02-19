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Redhead Bandit: Endless Runner
TamindirMobilOyunlarAksiyonRedhead Bandit: Endless Runner - IPhone Ve IPad İçin Vahşi Batı Temalı Sonsuz Koşu Oyunu

Redhead Bandit: Endless Runner

(iOS)
Redhead Bandit: Endless Runner İndir Hemen İndir

147 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Redhead Bandit: Endless Runner
Redhead Bandit: Endless Runner
Redhead Bandit: Endless Runner
Redhead Bandit: Endless Runner
Redhead Bandit: Endless Runner

Banka soygunu sonrası kaçış...

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Redhead Bandit: Endless Runner, hem iPhone hem de iPad’de oynarken aynı keyfi veren vahşi batı oyunu. iOS platformunda da ücretsiz olmasıyla sevindiren oyun, aslında vahşi batı temalı sonsuz koşu oyunu. Sonsuz koşu oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Her yaştan kişinin ilgisini çekecek görsel çizgilerine ve oynanış dinamiklerine sahip Redhead Bandit. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter; büyük bir banka soygununa karışmış kızıl saçlı kız kovboy. Soygun sonrası atına bindiği gibi son hız kaçan kovboya yardım etmek te bize düşüyor. Kaktüsler, at arabaları, kayalar, çadırlar ve daha birçok engele çarpmadan ilerlemesini sağlamak elbette kolay olmuyor. Engelleri atlatmak zaten zorken bir de altınları toplamamız isteniyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
FASTFINGER Games
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