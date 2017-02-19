Redhead Bandit: Endless Runner, hem iPhone hem de iPad’de oynarken aynı keyfi veren vahşi batı oyunu. iOS platformunda da ücretsiz olmasıyla sevindiren oyun, aslında vahşi batı temalı sonsuz koşu oyunu. Sonsuz koşu oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Her yaştan kişinin ilgisini çekecek görsel çizgilerine ve oynanış dinamiklerine sahip Redhead Bandit. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter; büyük bir banka soygununa karışmış kızıl saçlı kız kovboy. Soygun sonrası atına bindiği gibi son hız kaçan kovboya yardım etmek te bize düşüyor. Kaktüsler, at arabaları, kayalar, çadırlar ve daha birçok engele çarpmadan ilerlemesini sağlamak elbette kolay olmuyor. Engelleri atlatmak zaten zorken bir de altınları toplamamız isteniyor.