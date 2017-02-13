Reklam Mesajlarına Rekor Para Cezası

'Diğer' kutunuza düşen veya telefonunuza gelen istenmeyen reklamları hiç şikayet etmediyseniz, bu haberle pişman olacaksınız. Geçtiğimiz yıl boyunca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, “istenmeyen ticari ileti" şikayetlerine 8 milyon 226 bin 874 lira para cezası kesti. Bugüne kadar konuyla ilgili toplamda kesilen idari para cezası miktarı ise, 8 milyon 339 bin 986 lira.

Her geçen gün artan pazarlama amaçlı mesaj ve e-postalar, sizleri olduğu kadar herkesi rahatsız ediyor. Konuyla ilgili, Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden 7 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 239 bin 901 şikayet yapıldı. Artarak devam eden şikayetlerin en fazla olduğu alan, 218 bin 843 başvuruyla SMS’ler. İkinci sıraya ise 15 bin 181 başvuruyla e-posta şikayetleri yerleşti.

İl müdürlüklerine yapılan şikayetler de her geçen gün artıyor. 2016’da il müdürlüklerinin konuyla ilgili kestiği ceza tutarı 8 milyon 226 bin 874 liraya ulaştı. Müdürlüklere gelen ihbarlarda, 86 bin 923 şikayetle yine SMS’ler birinci oldu. Gelen diğer şikayetler, 4 bin 547'si sesli arama ve 2 bin 92'si e-posta yoluyla gönderilen iletilerle ilişkiliydi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, 37 bin 369 başvuru ile 2016’nın konuyla ilgili en fazla şikayet alan kurumu oldu. İstanbul'u 14 bin 399 ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ve 5 bin 710 başvuru ile İzmir Ticaret İl Müdürlüğü izledi.

Geçen yıl temmuzda yürürlüğe giren Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, şikayetlerinizi dilekçeyle ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğiniz gibi, Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılan Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde başvurmanız durumunda, her bir ileti için bin 95 liradan, 16 bin 443 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Düzenleme uyarınca şikayetinizin muhatapları, iletişim bilgilerinizi onaylı veri tabanlarından edindiğini kanıtlarsa, idari işlem uygulanamıyor. Başvurunuzu düşüren bir diğer sebep ise, tüketicilere sunulan elektronik iletileri reddetme hakkını kullanmamış olmanız.

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