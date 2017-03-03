Reklama Hiç İhtiyacı Olmayan Tesla, Öğrencilerin Fikirlerini Reklam Yaptı

Aslında bir gerçek var ki, Tesla'nın hakikatten reklama ihtiyacı yok. Bunu 7.5 milyon Twitter takipçisi olan Elon Musk hesabından da kolayca anlayabiliyoruz. Model 3 elektrikli aracı için daha test sürüşüne bile çıkmadan 400 bine yakın ön sipariş almayı başarabilen Tesla, görünüşe bakılırsa bu karizmasıyla, reklam falan işini de girmez gibi görünüyor.

Ama biz böyle düşünürken Elon Musk, kendisine doğrudan ulaşan bir ilkokul öğrencisinin e-postasında paylaştığı bir fikri hayata geçirmeyi bir görev bilmiş. Genç Tesla hayranı, Musk'a bir "reklam yarışması" açılmasını tavsiye" ederek en yaratıcı ve yenilikçi reklamların ödüllendirilmesini teklif ediyormuş.

Durum böyle olunca Elon Musk, iki sinema öğrencisinin fikrini değerlendirmeye almış. Hem Tesla otomobillerin hem de Space X uzay şirketini bir potada birleştiren bu reklam Musk'ın çok hoşuna gitmiş.

Yeni Model X Lux EV aracının özelliklerini yaratıcılık ve haya gücüyle bütünleştiren reklam filmi, fikirler paylaşıldıkça daha değerlidir mesajını da alttan "çaktırmadan" geçiveriyor.

Elon Musk İki Kişiyi Gelecek Yıl Ay'a Göndermeyi Planlıyor

Elon Musk Uçan Araba Fikrine Karşı

Elon Musk Neden Uzaya 4 Bin 425 Adet Uydu Yerleştirmek İstiyor?