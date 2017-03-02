Rekor Kıran Robot, Ping Pong'da İnsanları Mahvediyor

Japonya'nın Omron Corporation şirketi tarafından geliştirilen FORPHEUS, "ilk robot masa tenisi öğretmeni" olarak Guinness Dünya Rekortmeni unvanını elinde tutuyor. Geliştiricileri tarafından yapılan açıklamada FORPHEUS, insanları ve robotları uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan robot, masa tenisinde hiç kimseye yenilmiyor.

Saniyede 80 kez topun hareketini belirleyen FORPHEUS, iki görsel sensör, hareket algılayıcıyla donatılmış yapay zeka tabanlı sistem ve hızı analiz eden bir denetleyiciye sahip. Robot, topu nereye göndereceğini ve nereye sıçrayacağını bile kolaylıkla tahmin edebiliyor. Daha ilginci ne biliyor musunuz? FORPHEUS, dijital bir mesajlaşma sisteminde LED ekran ağını kullanarak insanları eleştirebiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Omron yetkilisi Oya, "Şu anda bir robota nasıl davranması veya öğretilmesi gerektiğini öğreten bir insan. Fakat önümüzdeki 20 yıl içinde, bir robotun başka bir robota öğrettiği veya kendi imkanlarıyla bir robot geliştirmesi mümkün" diyor.

Aşağıdaki videodan FORPHEUS'un marifetlerini izleyebilirsiniz:

Bu arada FORPHEUS'un Guinness unvanını Ekim 2015'te kazandığını söylemeyi de unutmayalım.

Siz FORPHEUS hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 20 yıl içinde Omron yetkilisinin söyledikleri şeyler gerçekleşir mi?

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