Resident Evil 7 Banned Footage Vol. 2 DLC'si Çıktı

Ocak ayının 24'ünde çıkış yapan Resident Evil 7, uzun bir süredir kaliteli bir korku oyunu oynayamamaktan şikayetçi olan oyunculara ilaç gibi gelmişti. Yakaladığı yüksek inceleme puanlarıyla serinin önceki oyunlarının başarısızlığını da unutturmayı başaran Resident Evil 7, sahip olduğu ürpertici hikayeyi daha önceden Banned Footage Vol. 1 adlı DLC ile genişletmiş, oyunculara farklı oyun modları ve alternatif bir kahramanın hikayesini sunmuştu. İlk aşamada PlayStation 4'e özel olarak yayınlanan bu indirilebilir içeriğin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Banned Footage Vol. 2 adlı yeni indirilebilir içerik de PlayStation 4 platformu üzerinde oyuncuların beğenisine sunuldu.

Resident Evil 7 PS4 versiyonunun 1.2 güncellemesi ile oyuna dahil edilen DLC içerisinde 21 ve Daughters adlı iki küçük hikaye yer alıyor. Oyuncular 21'de hayatlarını ortaya koyarak Baker ailesinin fertleriyle kumar oynuyorlar. Daughters ise bizi Resident Evil 7'deki olayların öncesine götürüyor ve Baker ailesinin geçmişine göz atmamızı sağlıyor. Bütün bunlara ek olarak Jack's 55th Birthday adlı ek bir oyun modunu da oynayabileceğiz. Bu modda Baker ailesinin babasının doğumgününü kutlamak için belirlenen zaman içinde ona hediyeler götürmeye çalışacağız.

Banned Footage Vol. 2 ve Banned Footage Vol. 2 PC için Şubat ayının sonlarında çıkış yapacak.

Resident Evil 7 İncelemesi